Как правильно выбрать кровать

Засыпать и просыпаться нужно с удовольствием. Это чувство способна подарить правильно выбранная кровать. Но найти «свой» вариант этого предмета мебели — настоящее искусство

Мы уже рассказывали нашим читателям, как правильно поставить кровать, как спрятать её в маленькой квартире и обо всех преимуществах использования кровати-подиума. Ответственное дело, которое предшествует всем этим действиям, — это выбор кровати, справиться с которым в одиночку очень сложно. Потому как требуется наличие не только вкуса, но и определённых знаний. Как же не прогадать и во всём огромном ассортименте выбрать именно ту кровать, которая будет вас радовать? Об этом нам рассказала профессионал — дизайнер Елена Андреева

Елена Андреева, дизайнер интерьеров, декоратор

Окончила Международную школу дизайна. В 2002 году основала студию Well-Design, которая занимается дизайном жилых помещений. Занимается дизайном интерьера уже 13 лет.

well-design.ru

Размер кровати

— Нужно учитывать не только размеры каркаса, но и все особенности кровати. Она может иметь обрамление, большое изголовье, обивку, широкое изножье.

Если вы хотите приобрести кровать с объёмным изголовьем и красивой обивкой, то примерно 1 м 80 см будут составлять только габариты матраса. Нужно рассчитывать, что фактически на такую кровать «уйдёт» 2 м 20 см пространства спальни. Очень важно помнить об этом, особенно если в вашем интерьере на счету каждый сантиметр.

Изголовье

На этот элемент кровати обращают большое внимание. Изголовье может быть совершенно разным: высоким или низким, съёмным или нет.

Существуют и несколько вариантов отделки изголовья: оно может быть стёганым, с пуговицами, обитым контрастной тканью. Некоторые заказчики из практичных целей выбирают кровати, где этот элемент обит кожей. В выборе изголовья ориентируйтесь на свой вкус — благодаря огромному ассортименту вы обязательно сможете найти кровать своей мечты.

Статьи по теме Как спрятать кровать: 6 гениальных идей 15 очень красивых маленьких спален

Матрас

Прежде всего нужно подумать о том, какой высоты будет матрас — существуют изделия с параметрами от 15 до 40 см. Я рекомендую выбирать матрас именно в Москве, а не заграницей — в столице можно без проблем купить качественные изделия. Неправильный матрас может испортить весь сон, поэтому к выбору нужно относиться очень тщательно.