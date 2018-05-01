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Первоцветы и луковицы тюльпанов можно купить на цветочном базаре в саду «Эрмитаж» в Москве
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Первоцветы и луковицы тюльпанов можно купить на цветочном базаре в саду «Эрмитаж» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Во вторник в 13:00 в столичном саду «Эрмитаж» откроется цветочный базар, на нем можно будет купить срезанные цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, первоцветы, а также поучаствовать в мастер-классах, сообщается на сайте сада.
Сад «Эрмитаж» во вторник откроет летний сезон праздником цветов и музыки. В этот день в саду пройдут мини-лекции по ландшафтному дизайну, оформлению зеленой зоны на балконе или в квартире, профессионалы помогут гостям парка в декоре собственного пространства.
«Весь день в саду «Эрмитаж» будет работать цветочный базар: свои цветы привезут цветочные базы, магазины и совхозы. Можно будет купить срезанные цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы и другие цветы в горшках, все для озеленения к весеннему сезону, горшки и кашпо», — говорится в сообщении.
Гостей мероприятия также ждет насыщенная культурная программа. Классические мелодии в современной обработке исполнит симфонический ансамбль «Амадей». Для любителей джаза выступит вокально-инструментальная арт-группа «Bass Divas». Третий концерт представит струнный ансамбль Nota bene.
Также все желающие смогут научиться рисовать цветы на мастер-классе по живописи и принять участие в мастер-классе по созданию флористических композиций из живых растений. Фантазийные сочетания материалов создадут позитивную атмосферу и научат гармоничному использованию цветов в мелком декоре.
Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00. Вход на него свободный.
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