Как в три счета создать гармонию в доме? Тельцы подскажут. Интерьерный гороскоп

У каждого знака зодиака есть представление об идеальном доме: стиле, цветовом решении и планировке. А у астрологов и дизайнеров свое видение. Проверьте, верны ли их предположения.

Гармония с природой

Упорные, трудолюбивые, надежные знаки Земли приближены к реальности: они не витают в облаках, не строят воздушных замков, а создают уют и комфорт здесь и сейчас. Тельцы прямое тому подтверждение. Они питают страсть к натуральным материалам, естественным цветам, простым формам. Представители знака стремятся быть ближе к природе, поэтому дома создают убежище, в котором приятно спрятаться, вернувшись из бетонного мегаполиса.

Деревянная мебель, отделка стен и пола натуральными материалами либо их имитацией — иллюзия загородного дома в многоквартирнике. Поэтому Тельцы так любят прованс в интерьере и стараются привнести в дом нотку деревенской простоты. В доме этого знака гармонично соседствуют кухня, оформленная в стиле кантри, гостиная по мотивам прованса и ванная с элементами экодизайна.

Диван VOLPI ASTON из серо-зеленого текстиля от компании Casa Milano отлично впишется в интерьер Тельца. Диван имеет закругленную спинку и изящные изогнутые ножки, выполненные из дерева.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: диван на деревянных ножках

Где: компания Casa Milano

Цена: от 420 750 руб.

Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com В гостиной и спальне хозяин такого дома выберет льняной или хлопковый текстиль для штор, покрывал, декоративных подушек. На полу обязательно ламинат и пара ковриков с мелким ворсом — никакого ковролина или линолеума. Тельцам важна не только эстетика, но и ощущение, когда можно прикоснуться к природе через натуральные ткани и материалы.

Отличный вариант для Тельцов — комплект постельного белья из стопроцентого хлопка от салона постельного убранства «Перина Перони». Цветочные принты, геометрические линии или растительные орнаменты — Телец выберет комплекты для любого настроения.

Комплект постельного белья «Нова»

Цена: от 2 990 руб.

Размеры: простыня 145*210 см., пододеяльник 150*220 см.

наволочка 50*70 см. — 2шт.

Комплект постельного белья «Нова»

Цена: от 2 990 руб.

Размеры: простыня 145*210 см., пододеяльник 150*220 см.

наволочка 50*70 см. — 2шт.

Комплект постельного белья «Нова»

Цена: от 2 990 руб.

Размеры: простыня 145*210 см., пододеяльник 150*220 см.

наволочка 50*70 см. — 2шт.

Салон постельного убранства «Перина Перони», perina-peroni.ru, +7 (343) 302-14-06 Обязательный атрибут в доме Тельца — живые растения. Некоторые представители знака выделяют место в квартире под оранжерею, другие размещают горшки с цветами и некрупными деревьями на подоконниках, балконах и в любых свободных уголках. Интересная идея — сочетание дерева и растений в оформлении стены на кухне. До такого могут додуматься только Тельцы.

Кстати, отдельного уважения заслуживает их домашний огород, на котором растут и зелень, и овощи.

Тельцы не любят ярких кричащих цветов, а предпочитают оттенки коричневого, зеленого, бежевого, терракотового, оранжевого. Эта палитра полностью соответствует колониальному стилю в интерьере, к которому представители знака тоже питают слабость, не меньшую, чем к нежному провансу.

Этот стиль — совмещение традиционного интерьера, качественной мебели из натуральных материалов (дерево, кожа, текстиль) и этнических мотивов в оформлении комнат.

Поэтому Тельцы с удовольствием посидят на комфортном диване из натуральной кожи. Диван-кровать Venecia от интерьер-салона «Формула стиля» имеет респектабельный вид и компактную форму, поэтому отлично впишется даже в небольшую гостиную.

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Где: интерьер-салон «Формула стиля»

Цена: от 50 100 руб.

Телефон: +7 (812) 640-67-68 Сайт: формуластиля.рф Классическая мебель — строгих, привычных форм — говорит о рационализме, присущем знаку. Кстати, идеально, если все углы мебели в доме Тельца закругленные, потому что хозяева не самые поворотливые люди. Виной тому врожденная степенность и негибкость — как в характере, так и в движениях.

Ощущение гармонии и уюта в доме дополняет мягкий свет от бра, торшеров, настенных, настольных ламп и других точечных источников света. Даже потолочную люстру Тельцы выберут с приглушенным свечением, матовым стеклом или плетеную из дерева, обтянутую тканью.

Прекрасно впишутся в интерьер Тельца оригинальные и уютные светильники от компаний Mebelion и Ocodeco. Светильники Etch Web будут отражать на стенах причудливые узоры, а люстра Arte Lamp Paralume заполнит комнату мягким светом.

Светильник Etch Web Цена: от 8 640 руб.

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+7 (800) 707-04-68 ocodeco.ru Люстра Arte Lamp Paralume

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+7 (800) 707-47-67 www.mebelion.ru Светильник Etch Web Цена: от 8 640 руб.

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+7 (800) 707-04-68 ocodeco.ru Большое внимание Тельцы уделяют оригинальному обустройству балкона: можно оформить импровизированную мансарду, где пить по утрам кофе и щуриться от солнца.

И все же в городской квартире Тельцам тесновато… Поэтому они копят на отпуск не на Мальдивы, а на дачу, куда можно ездить на все выходные.

Патио на даче: уютный дворик для счастливых вечеров

За городом Тельцы чвствуют себя отлично — их космическая связь с землей и любовь к природе берет свое: в саду стройными рядами посажены деревья и кусты, ягоды и фрукты, грядки оформлены ровным строем, как на параде в День Победы, а главное — урожай соседям на зависть. Сама дача построена либо из деревянных брусьев, либо из кирпича, крыша покрыта черепицей, двери установлены дубовые, на крылечке полусонно потягивается кот — истинная деревенская идиллия.

Уютный уголок на этой даче — патио, примыкающий к дому небольшой мощенный дворик — конечно, если Тельцу удастся воплотить в его оформлении свои задумки, используя приемы ландшафтного дизайна. Патио может располагаться у задней стены дома или у входной двери. А если Телец решит сделать его прямо в саду, то защитит от посторонних глаз небольшим ограждением. Стены забора можно украсить вьюнком или яркими вазонами с пышными растениями.

Мебель для внутреннего дворика Тельцы подберут под климат, а значит все подушки и матрасы на диванчиках и креслах будут съемными, а деревянные поверхности обработаны влагоустойчивыми пропитками и лаками.

Идеальная мебель для сада Тельца — диван «Сламбер» из массива сосны в сочном цвете натурального дерева от мебельного дома «Офисная магия». Обивка выполнена из рогожки, мягкие подушки и матрас поддержат спину и помогут расслабиться. Модель легко превращается в кушетку или скамью.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: дачный диван для сада

Где: мебельный дом «Офисная магия»

Цена: от 14 280 руб.

Телефон: +7 (812) 244-92-64 Сайт: office-mag.com Для защиты от палящего солнца или дождя во время дружеских посиделок необходимо предусмотреть навес. Максимально комфортно Тельцам будет, если материал навеса — дерево или плотная непромокаемая ткань бежевого или любого другого светлого оттенка. Самые экономные обходятся обычными широкими зонтиками — их легко устанавливать и складывать.

Также не менее удобны садовые шатры. Интернет-магазин «Создай себя» представляет просторные шатры для уютных и комфортных посиделок в кругу друзей и близких.

Садовый шатер «Создай себя»

Цена: от 23 800 руб.

Садовый шатер «Создай себя»

Цена: от 2 900 руб.

Садовый шатер «Создай себя»

Цена: от 8 600 руб.

Интернет-магазин «Создай себя», +7 (800) 234-74-84, sozday-sebya.ru Еще один важный элемент, который создаст в патио неповторимую атмосферу — музыка. Инструментальные мелодии, звуки воды и шум ветра в записи помогут хозяину максимально расслабиться. Если дворик расположен не вплотную к дому, то можно использовать беспроводную аудиотехнику.

Например, беспроводную Bluetooth-колонку от компании «Хит покупки». Она питается от встроенного аккумулятора и заряжается от USB-кабеля. Также колонка поддерживает карту памяти в формате micro-SD.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: беспроводная Bluetooth-колонка

Где: магазин «Хит покупки»

Цена: от 1 490 руб.

Телефон: +7 (800) 775-73-27 Сайт: hitpokupki.ru Во внутренний дворик можно поставить мангал: Тельцы построят его из кирпичей или других негорючих материалов, чтобы в любой момент приготовить мясо или овощи на углях.

Тельцам также придется по душе разборный мангал с металлическим корпусом. Мангал от компании «Все инструменты» очень удобен для готовки благодаря устойчивым ножкам и полочкам по двум сторонам и снизу.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: мангал

Где: компания «Все инструменты»

Цена: от 4 225 руб.

Телефон: +7 (800) 550-37-70 Сайт: www.vseinstrumenti.ru В общем, если собираетесь в гости к Тельцам, смело планируйте занять все выходные и напрашивайтесь на дачу — там откроете для себя много нового в характере хозяина и влюбитесь в его спокойный, размеренный стиль жизни.

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