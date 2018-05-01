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Особняк Джастина Бибера
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Особняк Джастина Бибера 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
-летний американский певец Джастин Бибер хочет приобрести дом стоимостью миллионов долларов. Артист хочет жить по соседству со своим менеджером Скутером Брауном в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса.
Трёхэтажный дом с подземной парковкой оформлен в стиле современного минимализма, а многочисленные балконы, панорамные окна и светлые оттенки — визуально расширяют пространство особняка.
Если Джастин всё-таки решится купить дом, то в его распоряжении будут: кухня открытой планировки, которая оснащена современной техникой; кинотеатр с-дюймовым телевизором и винным погребом; спален с захватывающим видом на город; два роскошных гардероба; бассейн и собственная-зона; терраса со встроенным барбекю; рабочий кабинет и каминный зал. А территория дома будет отличаться большим количеством автомобилей в винтажном стиле.
В такой дом явно не будет стыдно приглашать гостей. Кстати, стоит отметить, что покупка особняка будет одной из самых дорогостоящих в жизни Джастина.
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