Особняк Джастина Бибера

-летний американский певец Джастин Бибер хочет приобрести дом стоимостью миллионов долларов. Артист хочет жить по соседству со своим менеджером Скутером Брауном в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса.

Трёхэтажный дом с подземной парковкой оформлен в стиле современного минимализма, а многочисленные балконы, панорамные окна и светлые оттенки — визуально расширяют пространство особняка.

Если Джастин всё-таки решится купить дом, то в его распоряжении будут: кухня открытой планировки, которая оснащена современной техникой; кинотеатр с-дюймовым телевизором и винным погребом; спален с захватывающим видом на город; два роскошных гардероба; бассейн и собственная-зона; терраса со встроенным барбекю; рабочий кабинет и каминный зал. А территория дома будет отличаться большим количеством автомобилей в винтажном стиле.

В такой дом явно не будет стыдно приглашать гостей. Кстати, стоит отметить, что покупка особняка будет одной из самых дорогостоящих в жизни Джастина.