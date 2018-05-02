Что купить: новая коллекция ИНДУСТРИЕЛЛ в ИКЕА

Совместно с голландским дизайнером Питом Хайном Эйком ИКЕА создала коллекцию ИНДУСТРИЕЛЛ. Все товары отличаются очаровательным несовершенством и «крафтовой» индивидуальностью, что довольно неожиданно для мебели, которую изготавливают в больших количествах.

Вместо четких и правильных рисунков для вышивки использовали эскизы, сделанные от руки. А стопроцентный лен, из которого изготовлены полотенца, добавит в интерьер кухни интересную фактуру.

Стоимость: 399 рублей

Симметрию этих стульев пришлось немного нарушить, чтобы они не казались точной копией друг друга. Модель представлена в 6 цветах — возьмите несколько разных, чтобы создать стильный микс.

Стоимость: 6 999 рублей

Для окончательного варианта дизайна выбрали набросок, сделанный от руки и переведенный в цифровой формат для производства. Команда дизайнеров решила делать эти стаканы на двух разных станках, поэтому они немного отличаются друг от друга и классно смотрятся рядом.

Стоимость: 79 рублей

Каждый абажур сделан вручную из натуральных материалов — а поэтому уникален. Отличное решение для эко-стиля!

Стоимость: 1 499 рублей

Тарелки из керамики тоже словно сделаны вручную — такое впечатление создается из-за их немного неправильной формы. В коллекции они представлены в 3 оттенках — нам особенно-нравится бледно-розовый.

Стоимость: 399 рублей

Такая массивная, грубоватая ваза из красной глины будет эффектно контрастировать с любыми цветами, которые вы в нее поставите, — смотрится здорово!

Стоимость: 1 299 рублей

Это кресло отлично подойдет для небольшой комнаты — благодаря своему лаконичному дизайну и тонким стальным ножкам оно не будет утяжелять пространство.

Стоимость: 9 999 рублей

Вся древесина, из которой производятся товары ИКЕА, соответствует строгим природоохранным стандартам. В производстве деревянной мебели для коллекции ИНДУСТРИЕЛЛ этот материал расходуется еще бережнее — важный аргумент в пользу этого стола.

Стоимость: 17 999 рублей