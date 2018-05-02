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Что купить: новая коллекция ИНДУСТРИЕЛЛ в ИКЕА
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Что купить: новая коллекция ИНДУСТРИЕЛЛ в ИКЕА 

Inmyroom 42 минуты назад
Фото: Inmyroom
Совместно с голландским дизайнером Питом Хайном Эйком ИКЕА создала коллекцию ИНДУСТРИЕЛЛ. Все товары отличаются очаровательным несовершенством и «крафтовой» индивидуальностью, что довольно неожиданно для мебели, которую изготавливают в больших количествах.
Вместо четких и правильных рисунков для вышивки использовали эскизы, сделанные от руки. А стопроцентный лен, из которого изготовлены полотенца, добавит в интерьер кухни интересную фактуру.
Стоимость: 399 рублей
Симметрию этих стульев пришлось немного нарушить, чтобы они не казались точной копией друг друга. Модель представлена в 6 цветах — возьмите несколько разных, чтобы создать стильный микс.
Стоимость: 6 999 рублей
Для окончательного варианта дизайна выбрали набросок, сделанный от руки и переведенный в цифровой формат для производства. Команда дизайнеров решила делать эти стаканы на двух разных станках, поэтому они немного отличаются друг от друга и классно смотрятся рядом.
Стоимость: 79 рублей
Каждый абажур сделан вручную из натуральных материалов — а поэтому уникален. Отличное решение для эко-стиля!
Стоимость: 1 499 рублей
Тарелки из керамики тоже словно сделаны вручную — такое впечатление создается из-за их немного неправильной формы. В коллекции они представлены в 3 оттенках — нам особенно-нравится бледно-розовый.
Стоимость: 399 рублей
Такая массивная, грубоватая ваза из красной глины будет эффектно контрастировать с любыми цветами, которые вы в нее поставите, — смотрится здорово!
Стоимость: 1 299 рублей
Это кресло отлично подойдет для небольшой комнаты — благодаря своему лаконичному дизайну и тонким стальным ножкам оно не будет утяжелять пространство.
Стоимость: 9 999 рублей
Вся древесина, из которой производятся товары ИКЕА, соответствует строгим природоохранным стандартам. В производстве деревянной мебели для коллекции ИНДУСТРИЕЛЛ этот материал расходуется еще бережнее — важный аргумент в пользу этого стола.
Стоимость: 17 999 рублей
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