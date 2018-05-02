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10 хитов апреля: посты, которые нужно перечитать
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10 хитов апреля: посты, которые нужно перечитать 

Inmyroom 42 минуты назад
Фото: Inmyroom
В нашей традиционной подборке — полезные советы и классные интерьеры, которые понравились вам больше всего.
Интерьер квартиры для молодого человека получился классическим по форме, но вполне функциональным по содержанию. Например, зона спальни с гардеробной и санузлом тщательно замаскирована — гости даже не догадаются о ее существовании.
Хотите превратить бетонную коробку без внутренних перегородок в функциональное пространство? Дизайнер Никита Зуб создал для семейной пары два варианта планировки новой однушки. Угадайте, какое решение понравилось заказчикам!
Один из главных трендов года — стиль ваби-саби, основной посыл которого — «красота в несовершенстве». Именно такие вещи появятся в апрельской коллекции ИКЕА — из натуральных материалов, с грубыми текстурами, но при этом функциональные и технологичные.
Нина Шуберт разрабатывала планировку этой квартиры с учетом того, что в будущем у владельцев будет пополнение в семье — дизайнеру удалось организовать приватную спальню в однокомнатной квартире.
Типовой домик за городом можно легко и бюджетно превратить в любимую семейную дачу. Вдохновитесь примерами российских дизайнеров и используйте наше простое руководство.
Мода меняется слишком быстро. Те решения, что были актуальны еще год-два назад, сегодня уже пора заменить. В нашей подборке — тенденции, про которые пора забыть.
Заказчики решили переехать из маленькой квартиры в просторную трешку и пригласили дизайнера Юлию Калеми, чтобы превратить пустую бетонную коробку в комфортное жилье. Важно было создать проект, который можно реализовать быстро и без больших вложений.
Дизайнеры студии «Карандаш» поделились советами, как обустроить квартиру и сэкономить. Причем без ущерба для красоты интерьера!
Этот дом в Красногорском районе графический дизайнер Антонина и ее муж строили несколько лет — а потом еще столько же обустраивали и продолжают оформлять до сих пор. За это время кризис несколько раз вносил свои коррективы — но ребятам удалось изящно выйти из положения, задействовав собственные силы и фантазию!
При самостоятельном проектировании предусмотреть все до мелочей получается не всегда: наша статья поможет избежать в будущем стресса и лишних трат.
Inmyroom: последние новости
Как сделать маленькую квартиру просторной и уютной? «Двушка» с гостиной, столовой, спальней и кабинетом О том, как дизайнер оформила небольшую однушку в П-44
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