10 хитов апреля: посты, которые нужно перечитать

В нашей традиционной подборке — полезные советы и классные интерьеры, которые понравились вам больше всего.

Интерьер квартиры для молодого человека получился классическим по форме, но вполне функциональным по содержанию. Например, зона спальни с гардеробной и санузлом тщательно замаскирована — гости даже не догадаются о ее существовании.

Хотите превратить бетонную коробку без внутренних перегородок в функциональное пространство? Дизайнер Никита Зуб создал для семейной пары два варианта планировки новой однушки. Угадайте, какое решение понравилось заказчикам!

Один из главных трендов года — стиль ваби-саби, основной посыл которого — «красота в несовершенстве». Именно такие вещи появятся в апрельской коллекции ИКЕА — из натуральных материалов, с грубыми текстурами, но при этом функциональные и технологичные.

Нина Шуберт разрабатывала планировку этой квартиры с учетом того, что в будущем у владельцев будет пополнение в семье — дизайнеру удалось организовать приватную спальню в однокомнатной квартире.

Типовой домик за городом можно легко и бюджетно превратить в любимую семейную дачу. Вдохновитесь примерами российских дизайнеров и используйте наше простое руководство.

Мода меняется слишком быстро. Те решения, что были актуальны еще год-два назад, сегодня уже пора заменить. В нашей подборке — тенденции, про которые пора забыть.

Заказчики решили переехать из маленькой квартиры в просторную трешку и пригласили дизайнера Юлию Калеми, чтобы превратить пустую бетонную коробку в комфортное жилье. Важно было создать проект, который можно реализовать быстро и без больших вложений.

Дизайнеры студии «Карандаш» поделились советами, как обустроить квартиру и сэкономить. Причем без ущерба для красоты интерьера!

Этот дом в Красногорском районе графический дизайнер Антонина и ее муж строили несколько лет — а потом еще столько же обустраивали и продолжают оформлять до сих пор. За это время кризис несколько раз вносил свои коррективы — но ребятам удалось изящно выйти из положения, задействовав собственные силы и фантазию!

При самостоятельном проектировании предусмотреть все до мелочей получается не всегда: наша статья поможет избежать в будущем стресса и лишних трат.