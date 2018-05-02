Современная классика в интерьере двухуровневой квартиры

При разработке планировки и дизайна двухуровневой квартиры архитекторы студии «Доминанта» в первую очередь хотели создать логичную жилую среду, выдержанную в едином стилевом и колористическом ключе. В результате получилось спокойное функциональное пространство, идеально подходящее для жизни семьи с двумя детьми.

Квартира изначально обладала двумя неоспоримыми достоинствами. Первое — необычная купольная конфигурация потолка в одном из помещений верхнего этажа, а второе — «щедрое», практически ленточное остекление большинства комнат в квартире.

Спальни детей первоначально хотели разместить на втором этаже, но по совету архитекторов комнаты сына и дочери организовали внизу, дабы избежать необходимости делить на две части помещение с купольным потолком (здесь теперь находится спальня родителей). Купол в сочетании с чередой окон, опоясывающих комнату по трём сторонам, придаёт ей сходство с классической ротондой. Такое сходство усиливает роспись плафона купола: фреску со стилизованной жар–птицей выполнил художник Валерий Третьяков–Руси.

Палитра интерьера построена на сочетании кремовых и шоколадных оттенков, являющихся основными цветами мебели, текстиля, камня и элементов отделки. Дозированное использование активных цветовых пятен — в основном это живопись и небольшие вкрапления в декоре — освежает общий нейтральный колорит. В гостиной роль таких цветовых «балансиров» играют винно–красные подвески люстры, перекликающиеся со стеклянными вставками того же оттенка, интегрированными в кованое ограждение лестницы.

Архитекторам удалось уловить нужную грань между современностью и традиционностью, и интерьер квартиры стал отражением личности хозяев — людей, ценящих элегантность, простоту и внимание к деталям. Собственно, декор квартиры от начала и до конца и строился на диалоге деталей. Так, к примеру, в интерьере везде использован один и тот же вид камня, сочетающийся по цвету и фактуре со сложными декоративными покрытиями стен работы студии Марата Ка ; орнамент «пейсли» в росписи плафона спальни перекликается с мотивами ковки лестницы; оттенок декоративных карнизов идеально совпадает с холодным коричневым оттенком мебели и паркета.

Оформление детских комнат отличается от общей сдержанной стилистики интерьера. Молодой человек был против любых оттенков коричневого и предпочёл современные чёрные обои. Они выполняют роль канвы, на которой прекрасно смотрятся полосатые шторы и яркие предметы мебели.

В интерьере девочки доминирует её любимый голубой цвет, а активные принты ковра, обоев и портьер соответствуют её весёлому нраву и творческой, деятельной натуре.

Наталья Куретнева: «Интерьер этой квартиры — это импровизация на тему современной классики, какой я её себе представляю. Изначально заказчики хотели интерьер минималистский, очень современный и, как говорится, без излишеств. Но в процессе работы мы поняли, что жить им будет комфортнее немного в другом контексте. И, мне кажется, нам удалось создать органичную жилую среду, достойную наших заказчиков, людей с хорошим вкусом, увлечённых коллекционированием предметов искусства и любящих путешествовать».