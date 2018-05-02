В стене этого дома сделали странные выемки. Но после того как прошел дождь…

Находясь в черте города, бывает трудно найти возможность соприкоснуться с природой. А если учесть то, что разбить сад может далеко не каждый (из-за маленького участка, нехватки средств и так далее), то оранжерея становится буквально несбыточной мечтой. Но дизайнеры нашли очень креативное решение этой проблемы!

Авторы проекта Pocket Panel («панели с кармашком») создали нечто, что похоже на маленькие унитазы, прикрепленные к стене. Но картина выглядит совсем по-другому, когда в «кармашках» начинают расти цветы.

Трава, цветы и даже вьющиеся кустарники — здесь сможет вырасти любое растение!

Эти панели неплохо украшают фасад дома.

Сейчас идея активно развивается, и, возможно, она приживется среди жителей мегаполисов, которым так не хватает общения с природой!