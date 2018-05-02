Что приготовила мода для мужчин в 2018?

Основные тенденции для мужской моды на жаркий сезон весны и лета 2018 дизайнеры разработали, вдохновившись элегантностью XX века. Первое, что скорректировали стилисты — это прически, которые носили галантные мужчины в 1905 — 1907 годах. В них добавили трендовую спортивную нотку. Юноши стали выглядеть как аристократы, увлекающиеся спортом, или студенты престижных университетов.

Волосы должны быть уложены максимально гладко и смотреться достаточно лаконично, с безупречным пробором и легкой влажностью. Дополнить уникальный образ в 2018 можно графичными усами. Перевоплотившись в холеных мачо в салоне красоты, мужчины могут отправиться в магазины одежды, чтобы дополнить трендовый стиль обновленным гардеробом с учетом всех нюансов, продиктованных модными домами.

Преобразившийся в современность гребной стиль

Создавая новую коллекцию одежды для мужской моды на сезоны весны и лета 2018, стилисты вдохновились основными тенденциями гребного спорта начала XX века.

Подборка эскизов и их воплощение получилось достаточно ироничным в плане пропорций и объемов в костюмах, но превзошла все ожидания поклонников моды.

Топовыми линейками, заданными домом Daks, стали широкие, короткие брюки и шорты. Даже когда штанина увеличилась в два и даже три раза, они сильно заужены в бедрах и талии, которая стала завышенной.

Жилеты и рубашки должны быть заправлены в брюки и закреплены классическим кожаным поясом. Именно так их носили в середине прошлого века. Дополнить элегантный образ можно галстуком в тон костюму, джемперу или безрукавке.

Палитра модельного ряда остается привычной. В этом году самыми популярными станут коричневый и бежевый цвета с разнообразными оттенками.

Не уйдет из классического образа серый, но его опередит белый, который считается основополагающим в спорте, особенно на ригато. Следом за ним встанет светлый оттенок горчичного.

Удивительно, но в новом сезоне в моду войдут соломенные кепки и шляпы с лентами-ободками коричневых оттенков, которые станут изумительным дополнением коллекции. Одним из главенствующих дополнений станет обувь в винтажном стиле, которую следует носить только со спортивными носками с низкой посадкой на ступне.

Невероятный английский стиль

Дизайнеры Великобритании дополнили уникальную коллекцию в стиле декс особенным кроем, разработанным исключительно на территории старой Англии.

Однотонные ткани преобразились полосками и клетками:

вертикальными;

косыми;

зигзагообразными;

горизонтальными;

тонкими;

толстыми и объемными.

В дексе они гармонично расположены по всей ткани или с акцентами, идущими по краям одежды. Наиболее эффектно смотрятся широкие полосы, расположенные посередине верхней одежды и джемперов, жилеток.

А в белых тканях основные акценты приходятся на оформление пуговицами среднего и крупного размера, вертикальными, косыми белыми полосками, клеткой и изящной окантовкой воротников и краев верхней одежды.

В этом стиле легкие лен и хлопок дополняются кожаными сумками, ремнями, куртками «косухами». Не менее трендовыми будет сочетание линии и клетки в различных вариантах одежды.

Например под клетчатую рубашку можно подобрать костюм или шорты в линейку, дополнив модными аксессуарами.

Стиль декс в модном жарком сезоне 2018 по словам ведущих домов получился дерзким и легким. В нем стерты границы утонченной классики и расширены границы для экспериментов. Поэтому такой трендовый великобританский стиль придется по вкусу не только амбициозным юношам, но и мужчинам постарше.

Жизнерадостные и энергичные образы хороши для жаркого дня. Юноши и мужчины, которые в глубине души мечтали родиться на век раньше и окунуться в мир джентльменов, смогут сделать это сегодня.

Красочная мода для смелых мужчин

Художники и дизайнеры из других домов создали уникальный яркий образ современного мужчины. Смелое сочетание различных тканей и цветовой гаммы будет ярко выделяться на фоне обновленной классики. В то же время для молодежи и людей старшего поколения в тренде остануться пастельные тона и лаконичность в образе.

Роскошный стиль будет отлично сочетаться с дерзким уличным. Под однотонные брюки и джинсы мужчина может с легкостью одеть рубашку с принтом фруктов, объемных цветов или правильной геометрии. Линейка пополнится оттенками синего, желтого, голубого цветов. Но креативные дизайнеры добавили еще пастельный нежно-розовый во всем разнообразии его оттенков.

Таким образом художники откликнулись на последние изменения в моде, произошедшие за предыдущие годы.

В стиле от модельного дома Fendi пастель с легкостью сочетается с яркими вариантами тканей. Коллекцию трендового ряда одежды дизайнеры посвятили эволюции деловой сферы. В настоящее время крупные компании открывают двери перед амбициозными молодыми людьми.

Юнош назначают на высокие должности, позволяя развиваться, как профессионалам. Для этой категории молодых мужчин с выраженными лидерскими качествами, было разработано два универсальных модельных ряда. Первый предназначен для работы и будней, а второй подойдет для шумных вечеринок и различных мероприятий в выходные.

В дизайнерской линейке крой тканей достаточно плавный, местами деконструктивистский. Пиджаки и куртки сшиты из мягких тканей, гипертрофированного кроя. Такой вариант одежды наиболее приемлемый для современного мужчины, ведущего активный образ жизни. Ведь в ней удобно быстро двигаться, перемещаясь из одного конца города в другой по шумному мегаполису.

Сочетание классики с последними модными тенденциями не будут выглядеть глупо и зазорно, ведь это новый необыкновенный стиль для мужчин с лидерскими качествами.

Оба основных тренда моды весенне-летнего сезона 2018 — это новаторство и сочетание несочетаемого. Под полюбившиеся многим мужчинам брюки и широкой штаниной можно с легкостью обуть не только туфли, но и кроссовки.

А к классическим верху и низу идеально подойдут кожаный или цветастый плащ, куртка или жилет. Не менее актуальными станут рубашки без рукавов, обрезанные по плечи. Такой усеченный вариант приобрел большую популярность в странах мира с жарким и душным климатом.