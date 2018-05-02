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Опубликованы первые фотографии вариантов игровой формы «Зенита» на сезон-2018/19
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Опубликованы первые фотографии вариантов игровой формы «Зенита» на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Опубликованы первые фотографии возможных комплектов домашней и гостевой игровой формы «Зенита» на следующий сезон.
Обе футболки выполнены в непривычном для «Зенита» стиле. Домашний комплект оформлен в синем и голубом цветах с необычным рисунком. Гостевая футболка выполнена в сложном узоре, который включает в себя серый, чёрный, красный и синий цвета, основой для чего послужил российский флаг. Техническим спонсором «Зенита» является фирма Nike. Фотографии игровых комплектов опубликовал дизайнер Франко Карабахаль.
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