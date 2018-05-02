Иван, Дима и стена

Дмитрий Фёдоров и Иван Кривошапкин дружат с первого класса и уже в школе придумывали бизнес-идеи. «Конечно, больше баловство, но тем не менее это были информационные поводы для школьной газеты „Ярило“ (школа № 42, сейчас гимназия № 1. — М. Т.).

Делали фонд МММ — собирали деньги с учеников, но потом, кстати, всем всё вернули, в отличие от известного основателя пирамиды.

Когда мы подросли и в нашу жизнь вошли мобильные телефоны, пробовали заниматься этой сферой. А когда ещё больше подросли, начали торговать ПВХ-плиткой», — вспоминает Дмитрий.

Они выстраивали дилерскую сеть, открывали розничные магазины — так постепенно и закрепились на рынке отделочных материалов.

«Однажды мы приехали на выставку в Москву, увидели шведские обои и подумали: почему бы не сделать в Новосибирске магазин с ними — монобренд. Шведы хорошие маркетологи, поэтому придумали концепцию, аналогов которой не было. Фирменное оборудование, стойки, панорамные зеркала. Сначала разместились в крупном торговом центре», — описывает открытие первого проекта Фёдоров.

Компания существует с 2007 года и продолжает развиваться, но, поработав в этой сфере, пообщавшись с дизайнерами, побывав на выставке Heimtextil, бизнесмены поняли, чего им не хватает, и решили в 2014 году открыть компанию ID Wall, которая занимается индивидуальными обоями любого размера и рисунка — под заказ клиента.

«Компания Hewlett Packard предложила нам использовать новую на тот момент технологию латексной печати, которая отвечает всем нормам экологичности и нашему видению сферы дизайна. ID Wall расшифровывается как «индивидуальный дизайн стены», но мы всегда шутим, что это «Иван, Дима и стена» — такое внутреннее название», — смеётся один из основателей бизнеса.

На начальном этапе они взяли технику в лизинг — около 6 миллионов рублей. Через два года всё окупилось. Но постоянно требуются дополнительные вложения: вышли на новые обороты — нужна новая машина, купили; только рассчитались, нужна ещё одна, а первая сломалась, пора заменить. Для того чтобы за этим успеть, стараются ежемесячно поддерживать и увеличивать оборот. Зоны ответственности Дмитрий и Иван не разделяют, чтобы они всегда могли друг друга заменить и уехать в отпуск с семьёй на месяц.

В штате у них работают три художника, которые могут сделать иллюстрацию по эскизам, со слов заказчика или поработать с готовой — поменять цвета, что-нибудь дорисовать и так далее. Заказчик может использовать свои фотографии, изображение из каталогов ID Wall или стоков. Обои печатаются по размерам заказчика, вплоть до сантиметра, что позволяет легко обходить двери и окна.

«Мы в торговле были уже много лет, поэтому знали рынок. Главной задачей было создать актуальный дизайн обоев. Мы стали создавать свои коллекции и работать с готовыми изображениями. Например, можно выбрать картинку с животным и понять, что дверным проёмом у него отрезается голова. Мы корректируем это», — рассказывает Дмитрий.

Сейчас у компании девять собственных коллекций. Они разрабатываются совместно с креативным директором компании Фёдором Бухтояровым. Например, коллекция Panoramic позволяет заклеить все четыре стены непрерывно. Последняя разработанная коллекция — Mineral. Сотрудники ID Wall ездили на склад компании, занимающейся камнями, и фотографировали слэбы по частям, чтобы добиться лучшего качества изображения и чтобы его можно было поместить на стену трёхметровой высоты.

«Эта коллекция создавалась на основе мировых тенденций: на первом месте — экологичные материалы. Нас отличает качество, в котором мы передали текстуру камня. Европейцы не заморачиваются по этому поводу: сфотографировали, перенесли изображение на обои, и всё, поэтому при близком рассмотрении можно увидеть пиксельность или тени. Говорят: «Смотрите картинку в целом». У нас люди педантичные: если наклеили такие обои, то хотят, чтобы выглядели как настоящий камень», — поясняет один из владельцев фирмы.

Например, оникс они подсветили с обратной стороны, чтобы камень красиво смотрелся и было ощущение, что стена светится изнутри.

«Сам камень очень хрупкий, поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы довезти его на объект. Допустим, на 16-й этаж его через окна с помощью кранов доставляют. Это дорого стоит, поэтому даже если дизайнеры хотят применить этот камень, не всегда могут. К тому же настоящие камни, как правило, холодные на ощупь, из-за чего их не любят, а с обоями таких минусов нет», — добавляет он.

Сейчас они хотят разработать новую коллекцию, не похожую ни на что и ни на кого. Планируют поехать с ней во Франкфурт и выставиться наравне с европейскими производителями на Heimtextil, потому что за последние два года около 10 российских компаний появились там.

Сейчас производители обоев отказываются от бумаги, поэтому компания тоже использует другой материал — флизелин. Недавно сделали свои обои, которые можно клеить во влажных помещениях, даже в душевых кабинах, — ID Wall waterproof. За основу берётся fiber — стекломатериал, на который наносится латексная печать, а сверху — два слоя специального двухкомпонентного итальянского лака. В России аналогов пока нет.

«Это ноу-хау на нашем рынке. Пару лет назад мы ездили в Болонью на Международную выставку керамики и оборудования для ванных комнат Cersaie и обратили внимание, что кроме керамогранита, керамической плитки итальянцы предлагают применить в ванной комнате обои. Познакомились с ними, выяснили, как они этого добиваются, вышли на производителей лака и сделали такой аналог обоев», — объясняет Дмитрий.

От идеи до реализации прошёл год. Проводили разные тесты: например, наносили горчицу, кетчуп, оставляли на две-три недели, чтобы высохло как следует, потом отскабливали ножом — никаких следов не оставалось. Поэтому, уверяют производители, на кухне тоже можно использовать этот продукт, к тому же ему не страшны домашние животные. Такие обои наклеены возле раковины в офисе компании: ежедневно их поливают водой в качестве эксперимента — и ничего, даже плесень не появляется.

Обои на флизелине стоят 1800 рублей за 1 кв. м; waterproof под ключ, без работы по монтажу (материал и двухкомпонентный лак), — 4500. Больше продаж, конечно, в Новосибирске, но обои заказывают из разных городов — от Калининграда до Владивостока. Начал появляться интерес со стороны зарубежных стран.

Сейчас производство располагается примерно на 100 кв. м. В месяц печатают 2 тысячи кв. м обоев и хотят в скором времени выйти на уровень 3 тысяч. Для того чтобы увеличить производство, нужно ещё одно такое помещение, отмечает Дмитрий. И поставить машину, которая больше существующих в три раза: тогда надо будет либо расширять арендованное помещение, либо строить своё. К этому они стремятся, но всё будет зависеть от экономической ситуации.

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