Денис Кортунов: На площадке фестиваля «Большие Дизайн-выходные» мы собрали лучших дизайнеров России

В рамках события работает шесть секций: дизайн в контексте развития города, дизайн цифровых продуктов, промышленный дизайн, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, моушен-дизайн и звуковой дизайн.

В Самаре на встречу с экспертами зарегистрировалось более 2 тыс. человек.

Главный дизайнер компании Acronis, советник врио губернатора Самарской области Денис Кортунов признался журналистам, что такого наплыва участников в Самаре организаторы не ожидали. «Честно, мне было немного страшно организовывать это мероприятие в Самаре. Здесь не так много дизайнеров. Но в итоге для участия зарегистрировалось 2,2 тыс. человек. Это не только участники из Самарской области, но и ребята из различных регионов России», — признался Денис Кортунов.

Также он рассказал, что фестиваль абсолютно некоммерческое мероприятие, на котором дизайнеры обмениваются опытом и узнают много нового. «На этой площадке мы постарались собрать лучших дизайнеров России, которые за два дня расскажут участникам о самых актуальных направлениях и проектах в мире дизайна», — сказал Денис Кортунов.