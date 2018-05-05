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Денис Кортунов: На площадке фестиваля «Большие Дизайн-выходные» мы собрали лучших дизайнеров России
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Денис Кортунов: На площадке фестиваля «Большие Дизайн-выходные» мы собрали лучших дизайнеров России 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В рамках события работает шесть секций: дизайн в контексте развития города, дизайн цифровых продуктов, промышленный дизайн, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, моушен-дизайн и звуковой дизайн.
В Самаре на встречу с экспертами зарегистрировалось более 2 тыс. человек.
Главный дизайнер компании Acronis, советник врио губернатора Самарской области Денис Кортунов признался журналистам, что такого наплыва участников в Самаре организаторы не ожидали. «Честно, мне было немного страшно организовывать это мероприятие в Самаре. Здесь не так много дизайнеров. Но в итоге для участия зарегистрировалось 2,2 тыс. человек. Это не только участники из Самарской области, но и ребята из различных регионов России», — признался Денис Кортунов.
Также он рассказал, что фестиваль абсолютно некоммерческое мероприятие, на котором дизайнеры обмениваются опытом и узнают много нового. «На этой площадке мы постарались собрать лучших дизайнеров России, которые за два дня расскажут участникам о самых актуальных направлениях и проектах в мире дизайна», — сказал Денис Кортунов.
Перед аудиторией выступят более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых — Артем Геллер (гендиректор Лаборатории Артема Геллера, создатель сайтов президента РФ, правительства РФ, Государственной думы и др.), Денис Кортунов (дизайн-директор Acronis, советник губернатора Самарской области), Олег Чулаков (основатель студии Олега Чулакова), Йован Савович (основатель Dirty.ru и Лепрозория), Максим Павлов (креативный директор компании Notamedia) и многие другие.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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