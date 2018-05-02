Почему русские полюбили ковры

Многие из нас помнят времена, когда в каждой квартире, доме, коврами были украшены не только пол, но и стены. Ковер был неким подобием благополучия, еще с незапамятных революционных времен, и являлся небольшим обманом для людей, мол, прекрасно живем товарищи.

При этом, чем красивее и дороже был ковер, тем зажиточнее считалась семья. Ковры делали на заказ, покупали даже за границей, и относились к ним, как к семейной реликвии. Откуда пошла такая мода, почему некоторые люди даже сейчас отказываются снимать со своих стен ковры?

Ковры сохраняли тепло

Версия первая — ковры на стены вешали для того, чтобы сохранить тепло в помещении, так как современные строения имеют слишком тонкие стены, и тепло долго не держится. Да и в крестьянских деревянных домах, где стены не имели никакого утепления, ковры вешали и как украшение, и как утеплитель. Кроме того, ковер иногда был единственным украшением дома, не считая фотографий родни и икон.

Ковры как идеальное приданное

Версия вторая. В период дефицита, когда деньги были, а покупать было нечего, запасались всем, чем можно, в том числе коврами, а когда их становилось слишком много — начали вешать на стены, так как там они меньше портились (не затирались, не выгорали) и могли сохраниться детям в качестве приданного.

Шумоизоляция

Ковры хорошо скрывают шум, поэтому использовались особенно широко в коммунальных квартирах, чтобы скрыть посторонний шум из соседних квартир.

Скрывает дефекты

В эпоху СССР, когда был дефицит, и приобрести качественные стройматериалы также было сложно, с помощью ковров скрывали небольшие дефекты помещения, а также использовали просто для красоты. Даже сейчас чтобы скрыть неровности стен некоторые люди продолжают использовать ковры.

Произведение искусства

Кроме того, стоит учитывать, что во времена Советского Союза на ее территории проживало множество народностей, которые вносили свою лепту в культуру. Например, коврами украшают свои дома жители Кавказа, так как там они считаются настоящими произведениями искусства и символизируют достаток хозяев (ковры являются наглядной демонстрацией достатка).

Охрана от паразитов

Одной из наиболее интересных версий является заявление о том, что шелковые ковры использовались для того, чтобы избавиться от паразитов, в частности от клопов, так как шелковые волокна похожи на паутину, и клопы не могут подниматься по такому ворсу, поэтому и не живут в ворсе ковров.

Хотя сейчас Советского Союза нет, и доказано, что ковры могут быть источником аллергии, собирателями насекомых, пыли, а также повышают опасность возникновения пожаров, ковры не утратили своей актуальности, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в интернете.