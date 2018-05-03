Студия недели: однушка в стиле лофт с кабинетом на балконе

Превратить квартиру в лофт — мечта многих владельцев квартир. И небольшой метраж здесь не помеха. В этой подмосковной однушке дизайнер оставила единое пространство кухни, гостиной и спальни, а дополнительные метры нашла за счет утепленного балкона.

Заказчик — молодой человек, предприниматель, живет один и много времени проводит на работе. Он хотел получить по-настоящему «мужской», современный, но в тоже время уютный интерьер с элементами стиля лофт.

Дизайнер Маргарита Фомина начала работу над проектом с перепланировки: выделила зону хранения и присоединила лоджию к жилому пространству. Для этого расширили проем, заменили стеклопакеты, сделали теплый пол, а в проеме установили лофт-перегородку с раздвижными дверями — все изменения согласовали.

«Во всех помещениях, кроме санузла и лоджии, на полу дубовая инженерная доска. В санузле и на лоджии положили керамогранит. В остальных помещениях стены окрасили краской и частично декорировали клинкерным кирпичом», — рассказывает дизайнер.

Чтобы не загромождать пространство шкафами, сделали гардеробную. Там хранятся все вещи хозяина плюс беспроводной пылесос. Дополнительное место хранения — ящики внутри кровати. В санузле есть вместительный зеркальный шкаф над раковиной.

«Серые тона стен, мебели и текстиля удачно сочетаются с коньячным оттенком дерева. Красный кирпич добавляет необходимый акцент, — рассказывает Маргарита Фомина. — В целом цветовая палитра получилась спокойная и теплая».

Вся корпусная мебель для этого проекта была выполнена на заказ по эскизам дизайнера компанией «Стильные Кухни». Остальные предметы нашли в ассортименте российских мебельных брендов. Декора немного, но несколько ярких акцентов в виде постера и ковра в гостиной, головы носорога в коридоре делают интерьер более интересным.

Холл Отделка: краска, Little Greene Мебель: пуф, Tam-Tam made by Lazy Life Paris Освещение: подвесной светильник, Slice, Cosmo

Гостиная Отделка: краска, Little Greene Мебель: диван, Сostabella; тумба под ТВ, ИКЕА ; кровать, Ormatek Ковер: ИКЕА Декор: картина, Slow Leopard Техника: Sony Освещение: подвесной светильник, Modo Chandelier и Cancan, Cosmo

Кухня Отделка: краска, Little Greene Гарнитур: «Стильные Кухни» Бытовая техника: Bosch, Faber Смесители: Omoikiri Освещение: споты ST Luce Fanale

Ванная комната Отделка: краска, Little Greene; керамогранит, Porcelanosa Marmol Carrara Напольное покрытие: керамогранит, Porcelanosa Marmol Carrara Санфаянс: унитаз, Jacob Delafon; раковина, Ravak Смесители: Remer

Лоджия Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: керамогранит, Kerama Marazzi Мебель: стол, YOUK, The IDEA Освещение: лампа, Maytoni