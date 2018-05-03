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Дорого и бюджетно: оформляем маленькую квартиру
Inmyroom
4 часа назад
Женский форум
Фото:
Inmyroom
Эта маленькая однокомнатная квартира в Швеции — практически наглядное пособие по тому, как сделать минималистичный интерьер в скандинавском стиле уютным, нескучным и изысканным. Хотите повторить? Рассказываем как.
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