Дорого и бюджетно: оформляем маленькую квартиру

Эта маленькая однокомнатная квартира в Швеции — практически наглядное пособие по тому, как сделать минималистичный интерьер в скандинавском стиле уютным, нескучным и изысканным. Хотите повторить? Рассказываем как.