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Дорого и бюджетно: оформляем маленькую квартиру
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Дорого и бюджетно: оформляем маленькую квартиру 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Эта маленькая однокомнатная квартира в Швеции — практически наглядное пособие по тому, как сделать минималистичный интерьер в скандинавском стиле уютным, нескучным и изысканным. Хотите повторить? Рассказываем как.
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