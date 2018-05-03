Мир, труд, май и новые яркие акции!

В преддверии майских праздников и отпусков не упустите момент и успейте купить дизайнерские предметы интерьера по приятным ценам. А заказав кровать с мягким изголовьем, в подарок получите комплект постельного белья.

В нашей подборке есть все для любителей сладких снов: мягкие изголовья с каретной стяжкой, яркие цвета, ящики для хранения и лаконичный дизайн. А также приятный бонус — при покупке кровати Laska Family в мае вы получите комплект постельного белья SIESTAHOME в подарок.

Если в душе вы Джек Воробей и никак не можете накопить на свой собственный корабль, не отчаивайтесь: с мебелью Like Lodka из старых азиатских лодок вы точно почувствуете себя моряком.

Мало кто любит ходить по магазинам и тратить на это уйму свободного времени. Мы считаем, что идеальный шопинг — это когда вы вообще не выходите из дома. Хотите обновить гостиную? Всего пара кликов, и кресло уже у вас. Наскучил интерьер столовой? Новые стулья спасут положение!

Товары российского бренда мебели NitureHome — отличная находка как для дачного, так и домашнего интерьера. Шкафы, комоды, консоли, тумбы и кровати — все выдержано в единой стилистике прованса. Не упустите момент: только в мае эти товары можно купить со скидкой.

Весна — отличное время для обновлений. И начать их можно с интерьера. Для покупки новой люстры, стула или постера не нужен повод. Обратите внимание, что только в мае вы можете приобрести товары для дома с большими скидками.

Дизайнерская мебель и освещение из натурального дерева станут стильным и экологичным украшением современного интерьера. А наши скидки помогут вам приобрести ее без ущерба для кошелька.