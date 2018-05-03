Не надо так! Дизайнеры выбрали 15 устаревших кухонных трендов

В списке даже любимые когда-то открытые полки…

Кухня — место, где семья проводит много времени вместе, поэтому так важно сделать ее удобной, функциональной и красивой. А чтобы ремонт дольше оставался актуальным, портал Good Housekeeping собрал 15 устаревших трендов, по мнению дизайнеров интерьеров.

1. Открытые полки

Это решение отлично смотрится на фотографиях, но абсолютно не приспособлено к реальной жизни. Жаль тратить столько пространства только на то, чтобы красиво расставить сувениры.

2. Плитка «из метро»

Многие дизайнеры задаются вопросом, как такая плитка вообще приобрела популярность? Зачем портить стену множеством линий затирки и свою жизнь — необходимостью их регулярной чистки?

3. Светильники над столом

…а также над барной стойкой, столешницей и т.д. Они слишком большие и громоздкие, лучше найти более изящные решения для освещения кухни.

4. Рейлинги

Мелочи, которые хозяйки подвешивают на эти крючки, в конце концов покрываются слоем пыли, как бы часто вы их не использовали. Освободите стены, храните всю посуду в ящиках.

5. Декоративные буквы и надписи

…а также плакаты с мотивирующими цитатами или рецептами. Место таким записям — в тетрадях и открытках, а на стенах кухни лучше повесить красивую картину или семейный портрет.

6. Стиль «французской деревни»

Этот стиль декора часто неверно истолковывают. В настоящей французской деревне на кухнях используются простые текстуры — такие, как кирпич или дерево. Там вовсе нет узорчатой плитки и массивной вытяжки.

7. «Деревенские» двери

Если вы вдруг решите продать дом вместе с такой дверью, она, конечно, охарактеризует вас как творческого человека, но вряд ли привлечет покупателей.

8. Шкафы на разных уровнях

Один висит выше, второй ниже, и все это вместе создает ощущение, что кухню проектировали наобум. Не делайте так.

9. Металл

Время металлической бытовой техники прошло. В крайнем случае, выбирайте теплые оттенки: как бронза, латунь или золото.

10. Массивная сантехника

Существует заблуждение, что обновить кухню можно, просто поменяв раковину. Но старайтесь придерживаться уже существующих в комнате габаритов: такие длинные краны хорошо смотрятся далеко не в каждом интерьере.

11. Коричневый камень

Особенно с зелеными вкраплениями. Столешницы такого цвета выглядят массивными и дешевыми — даже несмотря на свою реальную стоимость.

12. Индустриальный стиль

Мир устал от холодных и неуютных кухонь. Сейчас актуальны более мягкие цветовые палитры и материалы.

13. Строгая классика

Если весь остальной дом не соответствует канонам классического интерьера, не нужно пытаться создать его и на кухне.

14. Орнамент «Шеврон»

Этот красивый французский орнамент встречается сейчас в каждой третьей кухне. Пора остановиться.

15. Вишневые шкафы

Этот темный оттенок делает интерьер кухни тяжелым и лишает помещение свежести.

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