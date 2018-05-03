В гостях у Roomble.com королева стиля шале Ирена Барене

Знакомьтесь: Ирена Барене, дизайнер интерьеров, владелица компании «Мастерская Ирены Барене». По её собственному признанию, первым значимым объектом для неё стал ресторан Исторического музея в Москве, где были смонтированы первые лифты Otis для подачи продуктов. Сегодня опыт работы Ирены Барене только в дизайне интерьеров насчитывает 20 лет.

Ирена Барене, дизайнер интерьеров

Коренная москвичка с французскими корнями, которые достались ей от бабушки Мадлены — француженки. Работала в ВАО «Интурист» гидом-переводчиком, референтом. Затем в ЗАО «ИнтерЛатвия» руководителем направления организации и проведения выставок за границей. Прошла обучение во Франции и Германии.

Обучалась в «Школе дизайна Надежды Лазаревой ». Сегодня помимо дизайна занимается проектированием индивидуальных жилых домов. Ирена первой ввела моду на строительство шале в Подмосковье.

barene.ru Стиль

Любимые стили — так называемые традиционные: классика, новая классика с элементами ар-деко, шале, провансальский, французское шато, парижский шик, загородный французский (французское кантри), лофт… Но в связи с тем, что я давно работаю в этой сфере, сформировался и ярко проявил себя авторский стиль. В этом и есть особенность.

В проектах я создаю некий микс, где используются элементы разных направлений в зависимости от предпочтений заказчиков, в разной дозировке и пропорции. Причём заказчики, проходя тестирование, сами порой и не осознают, что им нравится тот или иной стиль: они лишь делятся своими ощущениями…

Реализованные проекты — дома и квартиры — излучают тепло и уют «пожившего» интерьера, будь то шале или парижская квартира в элитном квартале. Это считаю высшим пилотажем при создании интерьера с наследием.

Уникальность

Она в тщательной проработке деталей при создании проекта. Особенность — ручные эскизы, которые рисуют профессиональные художники. В эскизах показываем реальные предметы интерьера, которые затем входят в спецификации. Декорирование, текстильный дизайн, цветовая концепция поэлементно и всего интерьера в целом прорабатываются на стадии создания дизайн-проекта и прорисовываются художниками в соответствии с авторским проектом до мельчайших деталей.

Новодела не люблю… Всё просто. Стены поставили, оштукатурили, покрасили, пол положили — готово! Мебель завезли — можно жить! Отсюда и наличие такого бизнеса в области создания интерьера: всё быстро и дёшево.

На мой взгляд, дизайн — это любовь. Любовь к профессии, а не к себе в ней. Любовь к искусству, музыке, истории, живописи, народному творчеству…

Любовь к жизни в движении, в том числе к путешествиям… И, конечно, к познанию.

Поверхностного отношения к профессии для создания авторского интерьера недостаточно. Чтобы сделать интерьер, его нужно полюбить, как нужно полюбить хозяев, чтобы понять их. Только тогда можно говорить об индивидуальном проекте для конкретной семьи.

Стоимость

Стоимость нашей работы — от 150 евро в рублёвом эквиваленте за квадратный метр. Зависит от сложности проекта. Так, стиль шато — от 200 евро.

Любимый проект

Тот, который в работе.

Любимые бренды

Работаю в основном с американской мебелью и американским светом. Marge Carson, Century, Ralf Lauren, Henredon, Fergusoncopeland, Ambellahome, Maitland Smith, La Barge, Habersham, French Héritage, E. J.Victor. И с французскими фабриками: Taillardat, Moissonnier, Pansu. Atelier de Brou реализуют по нашим проектам и дизайну элементы мебели и boiseries под товарным знаком Irena Barene collection by Ateler de Brou.

География

Работаем в Москве и московском регионе, в целом по России, за рубежом: во Франции, Чехии, Австрии, Болгарии, Казахстане.

Самый необычный случай из практики

Создание собственного столярного производства, чтобы иметь возможность воплощать дизайн-проекты такими, какими их создали.

Самая сложная задача, которую пришлось решать

Строительство посёлка. Строили одновременно 28 домов в стиле шале. Была руководителем проекта. Фактически поселилась на стройплощадке, в административном здании. Проекты нашей мастерской. Очень интересно было работать. Хорошая команда единомышленников. Маму привозили ко мне в офис повидаться.

Лучшие проекты

Шале «Мадлен». Это один из самых любимых проектов Ирены Барене, созданных по индивидуальному заказу. Изначально сложность состояла в том, что заказчики настаивали на преобладании белого цвета. Но колорит французского интерьера «белым по белому», который так любят в Париже и Провансе, для шале нехарактерен. Однако заказчики своего решения не меняли. Более того, они ещё запланировали богемный салон в восточном стиле.

Ирена смогла объединить эти далёкие друг от друга стилистики в одном интерьере. Она нашла самый нужный оттенок белого — сливочный, который создал в доме тёплую ауру. Неповторимый уют дому придают сделанные по эскизам Ирены лестница, бильярдная, винная комната, библиотека хозяина, а также шкафы, консольные столы, зеркала и ностальгический абажур на кухне. Двусторонний резной карниз и тяжёлые шёлковые портьеры объединяют парадную гостиную с камином и телевизионную зону в восточном стиле.

Шале «Баренетта». Его можно по праву считать самым уникальным проектом. Это дом самой Ирены, где она стремилась воссоздать историю своего рода. Каждый, кто в нём бывает, обращает внимание на то, что комнаты выполнены в различной манере. Когда у хозяйки спрашивают, чем это определялось, она отвечает так:

— Моими ощущениями. Я хотела создать именно такой дом, где все комнаты выглядят немного по-разному. Но несмотря на это, все они объединены общей идеей: дом как родовое гнездо. Чистоты стиля здесь нигде нет и быть не может. Но в каждом помещении присутствуют элементы стилей, которые, как говорят французы, «можно хорошо поженить между собой». Всё, что можно увидеть в этих интерьерах, в принципе очень нравится мне самой.

Квартира в стиле шато. Один из самых интересных стилей и, наверное, любимый дизайнерами, так как может вбирать в себя элементы различных художественных направлений, царствовавших на протяжении довольно большого исторического промежутка. Здесь готика и Ренессанс, классицизм и барокко. Именно таким историческим наследием веет от квартиры площадью 270 кв. м в центре Москвы.

Ранее Ирена Барене уже проектировала загородное шале для хозяев этой квартиры, поэтому хорошо знала их вкусы и предпочтения. В этот раз в основу идеи дизайна легла страсть хозяев к Франции, которые часто бывают в этой стране и очень её любят. Родовое гнездо с мотивами старинных французских усадеб — это и попыталась воплотить дизайнер.

Стиль шато проявляется в характерных для него деталях: декоративной отделке стен, арках, порталах, карнизах, распашных дверях. Резной декор ярко просматривается на фасадах шкафов, что создаёт стилистическое единство. Всё это великолепие, как и большая часть мебели, было изготовлено по эскизам автора проекта — дизайнера Ирены Барене, в её собственной мастерской.

Интересна планировка квартиры. Входная зона включает в себя прихожую, гостевой санузел и прачечную. За прихожей вас встречает парадный холл — библиотека. Все остальные комнаты организованы вокруг холла. За широким арочным порталом — уютная гостиная, к которой примыкает кухня-столовая.

Гостиная является проходной, из неё можно попасть в «мужскую» и «женскую» половину дома. В первой расположена спальня главы семьи с зоной кабинета и душевой. На «женской половине» — ещё одна спальня, детская, большая ванная комната и две гардеробные. Из обеих «взрослых» спален есть выход на балкон.

Парадный характер интерьера заявляет о себе уже в холле, где удачно размещён уютный уголок для чтения со столом с мраморной столешницей. Здесь же — стилизованные под старину кресла и лампа из бронзы.

В гостиной тему светлых тонов продолжает обивка диванов и кресел, оконные портьеры, обои на стенах — всё это выполнено из дамасского шёлка, что придаёт комнате изящество, лёгкость и аристократизм. Со светлыми тонами этих элементов контрастирует комод и журнальный столик, выполненные из тёмного дерева с крупной резьбой. Комод отражает стиль эпохи Ренессанса, а журнальный стол — раннего барокко.

В кухне-столовой обращает на себя внимание ниша за плитой, облицованная керамикой и декорированная медной кухонной утварью. Таким образом дизайнер обыграла тему домашнего очага. «Мастерская Град-Стиль» изготовила для этого помещения столешницы рабочей зоны и кухонного острова из натурального мрамора.

Одна из основных ролей в дизайне всей квартиры была отведена текстилю. Именно ткани создали нужное настроение, раскрыли характер интерьера, внеся в него ярко выраженный французский акцент.

В гостях у Roomble.com может побывать любая архитектурная студия или дизайнер интерьера. Пишите нам на почту guests@roomble.com Читайте также:

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