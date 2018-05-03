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Для станции «Нижние Мневники» в СЗАО прорабатывают новый дизайн
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Для станции «Нижние Мневники» в СЗАО прорабатывают новый дизайн 

Управа района Куркино 4 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Проектировщики поменяли вид будущей станции «Нижние Мневники» с берегового на островной и подстроили дизайн к новым планировочным решениям. Об этом рассказывается в сообщение Москомархитектуры.
Новая станция будет находиться в СЗАО и войдет в западный участок Большой кольцевой линии подземки. Сейчас продолжается разработка проекта и рабочей документации.
-В случае с «Нижними Мневниками» авторам проекта — архитектурному бюро Тимура Башкаева пришлось позже доработать проект по техническим причинам— рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор столицы.
Эскалаторный спуск и станция будут оформлены в стиле брутализм. По всей станции будет много тонких светильников. Они хорошо будут освещать платформу, а тень убирать в стены и потолок. Это поможет создать драматический контраст ограждающих плоскостей станции.
Ведь интерьер будет выдержать в тёмно-серых тонах, кроме объекта в центре станции. Он будет в ярко-красных тонах.
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