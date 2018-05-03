Для станции «Нижние Мневники» в СЗАО прорабатывают новый дизайн

Проектировщики поменяли вид будущей станции «Нижние Мневники» с берегового на островной и подстроили дизайн к новым планировочным решениям. Об этом рассказывается в сообщение Москомархитектуры.

Новая станция будет находиться в СЗАО и войдет в западный участок Большой кольцевой линии подземки. Сейчас продолжается разработка проекта и рабочей документации.

-В случае с «Нижними Мневниками» авторам проекта — архитектурному бюро Тимура Башкаева пришлось позже доработать проект по техническим причинам— рассказал Сергей Кузнецов , главный архитектор столицы.

Эскалаторный спуск и станция будут оформлены в стиле брутализм. По всей станции будет много тонких светильников. Они хорошо будут освещать платформу, а тень убирать в стены и потолок. Это поможет создать драматический контраст ограждающих плоскостей станции.

Ведь интерьер будет выдержать в тёмно-серых тонах, кроме объекта в центре станции. Он будет в ярко-красных тонах.