12 гениальных решений для хранения вещей на даче

1. Стол из деревянных ящиков

Идея для тех, кто не боится хенд-мейда. На даче самое место вещам, которые вы сделали своими руками. Простой стол из деревянных ящиков пригодится в обеденной зоне или станет удобным местом для хранения в доме. Если хочется свободно передвигать его из дома на участок, можно сделать колесики.

Фото: fordiyers.com 2. Просто деревянные ящики

Дерево — это стильно и универсально, а обычные деревянные ящики легко можно приспособить для хранения да даче. Поставьте в них банки с продуктами или бытовой химией, сложите полотенца и скатерти, небольшие инструменты, перчатки — что угодно.

Фото: Instagram graygardendecor

3. Винтажный чемодан

Винтажные вещи — это настоящая находка для дачи. С их помощью можно придать сезонному дому семейного уюта. Некоторые из них станут полезными системами хранения. Например, винтажный чемоданчик. Красиво и удобно.

Фото: Instagram hearts_and_stripes

4. Сундук-стол

Подходящий вариант вы можете найти в ИКЕА или привезти из города что-то ненужное, но симпатичное. Функциональные вещи два в одном уместны в любом доме.

Фото: Instagram dyanes_shabby_elegance

Фото: ИКЕА

5. Металлические ведра для детских игрушек или важных мелочей

Эту идею мы подсмотрели у американских блогеров. Согласитесь, удобно и бюджетно. Если хотите рассортировать детские игрушки, сделайте стикеры-надписи на ведерках.

Фото: fordiyers.com 6. Строительный паллет

Прикрепите его к стене и импровизируйте: можно сделать несколько крючков для маленьких садовых инструментов и покрупнее — для больших (лопаты или тяпки). Туда же поместится сложенный шланг. Отличная идея для того, чтобы навести порядок в дачном мини-складе.

Фото: ourlittleleacre.com Фото: fordiyers.com Если нужна совсем простая идея, просто приставьте паллет к стене и поместите инструменты вертикально.

7. Металлическая винтажная полка

Здесь будет удобно ставить горшки с рассадой, хранить старые газеты, которые могут пригодится в хозяйстве, или другие полезные мелочи.

Фото: Instagram dyanes_shabby_elegance

8. Деревянный стеллаж и контейнеры

Простая идея для дачного домика или гаража. Обычные контейнеры для нужных вещей позволяют рассортировать их и хранить в одном месте. Для того чтобы тратить на поиск нужного еще меньше времени, подпишите контейнеры.

Фото: Instagram bearcreekwoodworkingI

9. Винтажный шкаф

Такой шкаф точно не входит в категорию «выбросить жалко, поэтому отвезли на дачу». Винтаж в моде, смело применяйте его по назначению.

Фото: Instagram decorative.antiques

10. Деревянная клумба с местом для хранения

Еще одна функциональная полезная идея для хранения садовых принадлежностей. Ящик с клумбой на крышке, в котором можно хранить шланг для полива или небольшие садовые инструменты.

Фото: jaimecostiglio.com 11. Полки из деревянных досок

Дачный домик — место, где можно попробовать сделать что-то своими руками. Пусть это будут обычные полки из деревянных досок. Их можно установить в подходящей нише или сколотить в небольшой стеллаж.

Фото: littleglassjar.com 12. Рейлинги

Мы любим рейлинги за их универсальность. В квартире их применяют для хранения на кухне, в ванной и даже гардеробной. А что мешает приспособить их на даче? Повесьте на рейлинги подходящую систему хранения или простые ящики — и пользуйтесь.

Фото: ducttapeanddenim.com