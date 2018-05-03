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12 гениальных решений для хранения вещей на даче
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12 гениальных решений для хранения вещей на даче 

IVD.ru 3 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Стол из деревянных ящиков
Идея для тех, кто не боится хенд-мейда. На даче самое место вещам, которые вы сделали своими руками. Простой стол из деревянных ящиков пригодится в обеденной зоне или станет удобным местом для хранения в доме. Если хочется свободно передвигать его из дома на участок, можно сделать колесики.
Фото: fordiyers.com  2. Просто деревянные ящики
Дерево — это стильно и универсально, а обычные деревянные ящики легко можно приспособить для хранения да даче. Поставьте в них банки с продуктами или бытовой химией, сложите полотенца и скатерти, небольшие инструменты, перчатки — что угодно.
Фото: Instagram graygardendecor
3. Винтажный чемодан
Винтажные вещи — это настоящая находка для дачи. С их помощью можно придать сезонному дому семейного уюта. Некоторые из них станут полезными системами хранения. Например, винтажный чемоданчик. Красиво и удобно.
Фото: Instagram hearts_and_stripes
4. Сундук-стол
Подходящий вариант вы можете найти в ИКЕА или привезти из города что-то ненужное, но симпатичное. Функциональные вещи два в одном уместны в любом доме.
Фото: Instagram dyanes_shabby_elegance
Фото: ИКЕА
5. Металлические ведра для детских игрушек или важных мелочей
Эту идею мы подсмотрели у американских блогеров. Согласитесь, удобно и бюджетно. Если хотите рассортировать детские игрушки, сделайте стикеры-надписи на ведерках.
Фото: fordiyers.com  6. Строительный паллет
Прикрепите его к стене и импровизируйте: можно сделать несколько крючков для маленьких садовых инструментов и покрупнее — для больших (лопаты или тяпки). Туда же поместится сложенный шланг. Отличная идея для того, чтобы навести порядок в дачном мини-складе.
Фото: ourlittleleacre.com  Фото: fordiyers.com  Если нужна совсем простая идея, просто приставьте паллет к стене и поместите инструменты вертикально.
7. Металлическая винтажная полка
Здесь будет удобно ставить горшки с рассадой, хранить старые газеты, которые могут пригодится в хозяйстве, или другие полезные мелочи.
Фото: Instagram dyanes_shabby_elegance
8. Деревянный стеллаж и контейнеры
Простая идея для дачного домика или гаража. Обычные контейнеры для нужных вещей позволяют рассортировать их и хранить в одном месте. Для того чтобы тратить на поиск нужного еще меньше времени, подпишите контейнеры.
Фото: Instagram bearcreekwoodworkingI
9. Винтажный шкаф
Такой шкаф точно не входит в категорию «выбросить жалко, поэтому отвезли на дачу». Винтаж в моде, смело применяйте его по назначению.
Фото: Instagram decorative.antiques
10. Деревянная клумба с местом для хранения
Еще одна функциональная полезная идея для хранения садовых принадлежностей. Ящик с клумбой на крышке, в котором можно хранить шланг для полива или небольшие садовые инструменты.
Фото: jaimecostiglio.com  11. Полки из деревянных досок
Дачный домик — место, где можно попробовать сделать что-то своими руками. Пусть это будут обычные полки из деревянных досок. Их можно установить в подходящей нише или сколотить в небольшой стеллаж.
Фото: littleglassjar.com  12. Рейлинги
Мы любим рейлинги за их универсальность. В квартире их применяют для хранения на кухне, в ванной и даже гардеробной. А что мешает приспособить их на даче? Повесьте на рейлинги подходящую систему хранения или простые ящики — и пользуйтесь.
Фото: ducttapeanddenim.com
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