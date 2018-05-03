Кофточка под цвет дивана: IKEA выпустила линию одежды, в которой можно проявить чудеса маскировки

Казалось бы, в магазине IKEA есть все. Но нет, шведский мебельный гигант пошел еще дальше и создал линию одежды, чтобы вы могли слиться по цвету с диваном, стулом или постельным бельем.

IKEA выпустила ограниченную коллекцию мужских и женских костюмов-троек. Одежду спроектировал британский дизайнер Уильям Хант

Самое интересное в этой одежде то, что при производстве использовались ткани, которые предназначены для традиционных продуктов IKEA: стульев POANG, диванов STOCKSUNDT и постельных принадлежностей.

Просто так в магазине костюмы не купить. IKEA разыгрывает их на своем сайте. Чтобы выиграть одежду, нужно рассказать о том, как вы используете ткани в доме.