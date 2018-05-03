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Слиться с диваном: IKEA представила коллекцию одежды в тон мебели и обоев
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Слиться с диваном: IKEA представила коллекцию одежды в тон мебели и обоев 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
IKEA выпустила лимитированную линию одежды из ткани, которую используют при производстве других продуктов компании. Коллекцию спроектировал британский дизайнер Уильям Хант.
Коллекция одежды появилась у IKEA впервые за 75 лет существования бренда. Она включает костюмы-тройки для мужчин и женщин и использует принты, которые были изображены на мебели, креслах и обоях этой марки.
Одежда должна вдохновить клиентов магазинов на эксперименты. В частности, люди могут перестать бояться самовыражения в интерьерах своих домов.
«Мне нравится идея того, что люди совмещают свой стиль со стилем своих домов. Наше партнерство с IKEA ценно тем, что вместе мы подталкиваем общество проявлять характер в своих интерьерах», — сказал Уильям Хант.
Костюмы IKEA нельзя купить — их разыгрывают на сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.
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