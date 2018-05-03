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Вдова Стива Джобса купила особняк с видом на Сан-Франциско за $16,5 млн
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Вдова Стива Джобса купила особняк с видом на Сан-Франциско за $16,5 млн 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Раймер приобрел недвижимость за $12,4 млн в 2013 году. Здание было построено в 1902 году, но затем было хорошо отремонтировано. После выставления на продажу дом провел на рынке всего месяц, прежде чем вдова легендарного предпринимателя его купила. В здании — шесть спален, семь ванных комнат и несколько террас с видом на залив Сан-Франциско. На территории также есть задний дворик и сад, сообщает Mail Online.
В главной спальне есть собственный балкон и гидромассажная ванна, а также отдельная ванна на мраморной плите. В доме также есть суперсовременная кухня с центральным мраморным «островом», в гостиной — камин и книжные полки от пола до потолка, а в столовой установлены французские двери, ведущие на балкон.
Кстати, в Сан-Франциско сейчас продает дом Мишель Пфайффер за $29,5 млн
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