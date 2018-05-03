Стильный летний дом для бизнес-леди

Загородый дом включает в себя много смыслов. Это целая идеология, уходящая корнями в далёкое прошлое. Характерно, что только убранист способен извлечь из жизни на природе все струны удовольствия. Именно в противопоставлении «город—деревня» ещё с античных времён формировалось понимание виллы, усадьбы, поместья как целого мира, связанного с наслаждением природой, с высокими занятиями ли­тературой, философией и живописью, с праздностью во имя роскоши общения и, самое главное, сладкого ничегонеделания — dolce far niente.

Терраса — главный герой загородного дома. Прохладные летние вечера под навесом, тёплые пледы, барбекю и разговоры, разговоры без конца… Вот оно, dolce far niente по-русски.

Поэтому архитекторы взяли под контроль абсолютно все процессы — от проектирования дома до вмешательства в ландшафтный план. Один из готовых проектов деревянного дома, который выбрала заказчица, дорабатывали и развивали: увеличивали количество окон и расширяли оконные проёмы, пристраивали террасы, дом растягивали и продлевали, делали более светлым и просторным. Перед домом строго по оси вырыли бассейн. Водоём — знаковый для усадьбы момент, важная составляющая загородной постройки. Фасад отражается в водной глади, затем дробится и исчезает при порыве ветра, когда набегает водная рябь, — все эти эффекты мы найдём в любом памятнике античной, а затем ренессансной архитектуры. Всё это наследие переехало и в новое время, и сюда, к нам, в XXI уже теперь век. Но встал вопрос, как решать сам интерьер.

Огонь, вода, земля и воздух—полноценная жизнь на природе должна включать все четыре стихии.

Деревянный дом — особая тема. На неё не ложится автоматически ни один из исторических стилей. Претендуя по своей роли на виллу, он плоть от плоти крестьянского дома, в лучшем случае это дача, summer house. Заказчица потому и пригласила Ахметшину и Барабадзе, что у этих авторов большой опыт работы с деревянными домами. «Посадить» респектабельный, комфортный стиль на деревянную основу — их конёк. И каждый раз — индивидуальное решение. Здесь авторы хотели отразить личность заказчицы — женщины с сильным, решительным характером, чёткими взглядами, рациональным мышлением, выверенным вкусом (бизнес хозяйки — фэшн).

Для неё идеально подошёл чёрно–белый контрастный интерьер с вкраплениями аксессуаров брусничного цвета. Характерно, что белый фон — холодного оттенка, он уравновешивается тёплыми фактурами льняных штор, мягких бархатистых обивок, пледов. Тема современного искусства придаёт свежее звучание традиционной загородной теме.

Полы во всём доме — деревянные, солнечного, медового оттенка.

Скульптура Ольги Хан, работы американской художницы Сью Лоуренс и отдельные предметы обстановки «неотсюда» (в основном это вещи, купленные в Аме­рике) — эти штрихи создают нетривиальную, художественно насыщенную и в то же время живую, гармоничную среду обитания.

Гуля Ахметшина отмечает: «Интерьер деревянного дома решать не так просто, как кажется. Загородный дом всегда пытается „тянуться“ к идеалу виллы, особняка, замка… Тогда как у деревянного дома — деревенское происхождение, хотим мы этого или не хотим. Особенно в России это так. Изба, терем, дача… Вот история и география деревянного дома. Но дача — это не дом для постоянного проживания, это всего лишь summer house, сезонная тема. И у дачи свои жанровые законы. Нам надо было создать именно дачу — хозяйка приезжает сюда только на выходные».