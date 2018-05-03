Вирджил Абло и IKEA показали результат сотрудничества 

IKEA и Вирджил Абло наконец показали коллаборацию, которую анонсировали еще год назад: сначала дизайнер придумал свою версию сумки Frakta, потом показал в инстаграме ковер. Помимо этих предметов, в совместную коллекцию вошли чехлы на подушки, стеллаж со стеклянными полками, ограничитель для двери, который можно надеть на ножку стула, а также еще один ковер — ярко-красный с синей надписью «Blue». Пока неизвестно, когда коллекция поступит в продажу — все показанные предметы пока являются прототипами.