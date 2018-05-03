Как увеличить пространство в тесной комнате и научиться его не захламлять 

Чем меньше размер комнаты, тем сложнее ее оформить. Портал Popsugar рассказал о маленьких хитростях, позволяющих увеличить пространство, не увеличивая метры.
Добавьте зеркало
Image Source: Design by Homepolish interior designer Julia Montanez and photography by Claire Esparros for Homepolish
Зеркало как ничто другое способно расширить объем комнаты. Отражающие предметы создают ощущение воздуха и открытого пространства в маленьких помещениях.
Используйте многофункциональные предметы
Image Source: POPSUGAR Photography / Emily Bibb
Обставляя квартиру, помните о том, что необязательно приобретать много предметов интерьера. Достаточно подобрать несколько по-настоящему универсальных вариантов, и вам удастся по максимуму освободить пространство. Например, ночной столик на фотографии может исполнять роль барной тележки, подноса для завтрака или ящичка для косметики.
Не скупитесь на детали
Image Source: Matthew Williams via LABLstudio
В небольших помещениях немного возможностей для творчества. Тем ценнее эти легкие штрихи, придающие индивидуальность интерьеру.
Не копите вещи
Image Source: http://www.codyulrich.com/#!/index
Если вы живете в тесной квартире, вы просто обязаны вовремя избавляться от ненужных вещей. Отправляйтесь на шоппинг только тогда, когда вы точно знаете, что вам нужно купить.
Шкафы могут быть разными
Image Source: Sarah Sherman SamuelВ маленькой комнате может не найти места для полноценного шкафа. Но это вовсе не означает, что вам негде будет хранить вещи. Подумайте об альтернативных вариантах, например, о стойке для одежды с подставкой для обуви.
Не бойтесь запачкать руки
Image Source: Chellise Michael
Владельцы маленьких квартир часто сталкиваются с отсутствием в магазинах готовой мебели, которая бы подходила им по размерам. А индивидуальный заказ стоит дорого. Попробуйте сделать что-нибудь нужное своими руками по мастер-классам из интернета. Вы сможете собрать мебель, идеально подходящую к вашему интерьеру по размеру и назначению.
Источник: popsugar.com Ксения Ильченко