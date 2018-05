Как увеличить пространство в тесной комнате и научиться его не захламлять

Чем меньше размер комнаты, тем сложнее ее оформить. Портал Popsugar рассказал о маленьких хитростях, позволяющих увеличить пространство, не увеличивая метры.

Добавьте зеркало

Image Source: Design by Homepolish interior designer Julia Montanez and photography by Claire Esparros for Homepolish

Зеркало как ничто другое способно расширить объем комнаты. Отражающие предметы создают ощущение воздуха и открытого пространства в маленьких помещениях.

Используйте многофункциональные предметы

Image Source: POPSUGAR Photography / Emily Bibb

Обставляя квартиру, помните о том, что необязательно приобретать много предметов интерьера. Достаточно подобрать несколько по-настоящему универсальных вариантов, и вам удастся по максимуму освободить пространство. Например, ночной столик на фотографии может исполнять роль барной тележки, подноса для завтрака или ящичка для косметики.

Не скупитесь на детали

Image Source: Matthew Williams via LABLstudio

В небольших помещениях немного возможностей для творчества. Тем ценнее эти легкие штрихи, придающие индивидуальность интерьеру.

Не копите вещи

Image Source: http://www.codyulrich.com/#!/index

Если вы живете в тесной квартире, вы просто обязаны вовремя избавляться от ненужных вещей. Отправляйтесь на шоппинг только тогда, когда вы точно знаете, что вам нужно купить.

Шкафы могут быть разными

Image Source: Sarah Sherman SamuelВ маленькой комнате может не найти места для полноценного шкафа. Но это вовсе не означает, что вам негде будет хранить вещи. Подумайте об альтернативных вариантах, например, о стойке для одежды с подставкой для обуви.

Не бойтесь запачкать руки

Image Source: Chellise Michael

Владельцы маленьких квартир часто сталкиваются с отсутствием в магазинах готовой мебели, которая бы подходила им по размерам. А индивидуальный заказ стоит дорого. Попробуйте сделать что-нибудь нужное своими руками по мастер-классам из интернета. Вы сможете собрать мебель, идеально подходящую к вашему интерьеру по размеру и назначению.