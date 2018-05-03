Витраж в интерьере: 30 идей для вдохновения

Витражи вечны. В этом нет сомнений. Витражные технологии позволяют создавать маленькие шедевры как руками мастеров, десятилетиями оттачивающих свои навыки, так и на кухне вместе с детьми и маленьким магазинным набором «Витраж своими руками».

Витраж для окон

Витражные окна способны обрести своё законное место в интерьере любой стилевой принадлежности. Витраж сам по себе очень яркий приём и потому вполне может стать главным акцентом в помещении.

Не стоит думать, что витражи актуальны только для загородных домов. Окно, собранное из цветных стёклышек, может стать отличной альтернативой тонким шторам в том неприятном случае, когда окна выходят на бетонную стену или нечто ещё менее приятное.

Витраж для двери

Витражные двери создаются по такой же технологии, что и окна — это всё те же узоры или картины из цветного стекла. Такие двери могут быть как входными в случае частного дома, так и межкомнатными. В частном доме витражами можно оформить всю входную группу, превратив тем самым прихожую в царство света всех цветов радуги.

Если говорить о сюжете витражей в принципе, то классические приёмы работ говорят нам о стремлении мастеров создать нейтральные картины в жилых помещениях и совершенно ошарашить красотой и выдумкой витража, располагающегося на лестничном пролёте. Логика здесь довольно простая — сложные картины с сильным эмоциональным сюжетом при постоянном воздействии способны истощить зрителя, тогда как простые нейтральные «фрукты и цветочки» вызывают исключительно лёгкий позитивный отклик.

Витражное стекло

Сегодня витражи можно купить уже в готовом виде, можно заказать в специализирующейся на этом мастерской, а можно сделать самостоятельно на мастер-классе или при помощи набора с подробной инструкцией. Разумеется, в зависимости от выбора действий будет меняться качество, степень уникальности и стоимость витража. Но здесь выбор исключительно за вами.

Витраж «Тиффани»

Первая мысль о ювелирном бренде в этом случае ошибочна. Луис Комфорт Тиффани (Louis Comfort Tiffany) — знаменитый витражист, живший на стыке XIX и XX веков и создавший собственную технологию создания витражей, актуальную и в наши дни.

Суть технологии состоит в особом методе изготовления цветного многослойного стекла. Тиффани специальным валиком раскатывал расплавленные стекломассы различных оттенков, накладывая их друг на друга. В результате получалось слоистое полотно с цветными разводами, менее прозрачное, но гораздо более эффектное, нежели обычное витражное стекло.

Читайте также:

Как сделать дом уютным, сочетая тёплые и холодные цвета

15 кухонь мечты от трёх известных европейских брендов

Всё для маленькой кухни: 19 хитрых столиков