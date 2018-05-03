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Маникюр: 30 лучших вариантов для загорелых рук
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Маникюр: 30 лучших вариантов для загорелых рук 

BeautyHack.ru 32 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Как подбирать нюдовый оттенок и почему самое время попробовать нейл-арт и неоновые лаки? От молочного нюда до градиента — 30 идей для летнего маникюра на BeautyHack.
Есть мнение, что смуглым девушкам не подходят светлые нюды. Это не так. Молочные оттенки на загорелых руках выглядят ярко и подчеркивают загар.
Чтобы нюд выделялся на ногтях, выбирайте оттенок, контрастный цвету вашей кутикулы. Если хотите попасть в тон к коже, подойдет что-то среднее между цветом кутикулы и ногтевой пластины. В то же время, если у вас красноватая кутикула, будьте аккуратны с горчичными оттенками.
Если вы, как я, любите одежду в нейтральных оттенках (черном, белом, сером, бежевом), то смело выбирайте неоновые лаки. Здорово сочетается черный и неоновый желтый! Если вы, например, полностью одеты в нейтральный цвет — черный, белый, серый, — то даже такой яркий акцент как неон будет выглядеть невычурно и уместно.
Я люблю неоновые оттенки у бренда China Glaze (например, желтый Yellow Polka Dot Bikini). Эту демократичную марку можно найти и в России.
Салон красоты Kynsi
Студия красоты Zazeркалье
Cтудия красоты Ma & Mi  Студия авторского маникюра Юлии Файзуллиной ЮСтудио
Бюро красоты Beauty Bureau BY Anna Asti
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