Маникюр: 30 лучших вариантов для загорелых рук

Как подбирать нюдовый оттенок и почему самое время попробовать нейл-арт и неоновые лаки? От молочного нюда до градиента — 30 идей для летнего маникюра на BeautyHack.

Есть мнение, что смуглым девушкам не подходят светлые нюды. Это не так. Молочные оттенки на загорелых руках выглядят ярко и подчеркивают загар.

Чтобы нюд выделялся на ногтях, выбирайте оттенок, контрастный цвету вашей кутикулы. Если хотите попасть в тон к коже, подойдет что-то среднее между цветом кутикулы и ногтевой пластины. В то же время, если у вас красноватая кутикула, будьте аккуратны с горчичными оттенками.

Если вы, как я, любите одежду в нейтральных оттенках (черном, белом, сером, бежевом), то смело выбирайте неоновые лаки. Здорово сочетается черный и неоновый желтый! Если вы, например, полностью одеты в нейтральный цвет — черный, белый, серый, — то даже такой яркий акцент как неон будет выглядеть невычурно и уместно.

Я люблю неоновые оттенки у бренда China Glaze (например, желтый Yellow Polka Dot Bikini). Эту демократичную марку можно найти и в России.

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