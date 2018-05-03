Сказочно красивый дачный домик в стиле прованс

Как часто мы любуемся простыми и комфортными, немного деревенскими интерьерами в стиле прованс и тяжело вздыхаем. Очень хотелось бы иметь нечто подобное у себя на даче или в загородном доме, но как же много нужно всего для воплощения такого интерьера!

Но мы заблуждаемся. Все наши сомнения развеет этот шведский проект — дача в стиле прованс. Интригует, правда?

Для проекта использованы самые простые вещи, те, что есть в доме у каждого, но тем не менее дыхание Франции чувствуется за каждой приоткрытой дверью, за каждым движением кружевной занавески и бликом вечерней лампы.

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Гостиная

Поскольку дом предназначен для приёма гостей (он используется как арт-отель, вилла, иногда как хостел), то центральная комната — гостиная — в нём большая и уютная, с тяжёлой, немного готичной мебелью, большими подушками и стенами с рустикальным оформлением. Старые книги, подсвечники и реставрированные деревянные элементы добавляют ей изысканной загадочности. Гостиная выглядит так, как будто сейчас распахнётся дверь и туда войдёт знаменитый французский пират Жан Лафит со своей командой и сундуком, полным сокровищ.

Но в то же время в комнате нет ничего сверхъестественного или изготовленного по специальному заказу. Все вещи старые, искусственно состаренные или отреставрированные. Некоторые из них явно перекочевали в этот дом с чердаков и кладовых комнат, деревенских распродаж или даже свалок.

Интерьер кухни

Кухня в доме в стиле прованс и вовсе смотрится привычно. Разве добавив кружевных деталей, абажур и немного глиняной посуды мы не увидим перед собой привычный колорит деревенского дома в нашем понимании?

В комнате преобладают коричневые и пастельные оттенки. Яркие акценты можно увидеть только на подоконниках или на аккуратно закрытых тумбочках. Шторки на тумбочках и кухонных шкафах вышиты и, скорее всего, изготовлены изо льна.

Лёгкие голубоватые оттенки ещё больше подчёркивают простоту и явную комфортность интерьера.

Грубо обтёсанные гранитные камни, использованные в оформлении стен (не исключено, что сами стены гранитные), придают комнате слегка средневековый вид. Очаг и посудный комод говорят нам о том, что еда, приготовленная на этой кухне, имеет особый, базиликово-пряный и даже пикантный вкус.

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Французская спальня, или Кровати мы больше не красим

Вторая по значимости комната в доме — спальня — и вовсе выглядит так, как колоритные номера скромной гостиницы где-то на сербских равнинах. Сливочно-шерстяные оттенки постельного белья. Нарочито неаккуратная окраска кровати, грубые доски пола и невероятный, просто шикарный прикроватный столик из старой уличной печки.

Интерьер в стиле прованс настолько органично смотрится, что даже забываешь, что ещё недавно эта печка мокла на улице под дождями, а комоду исполнилось 240 лет, и в нём, возможно, хранила какие-то женские безделушки прачка из деревеньки во Фландрии.

А это крохотная спаленка — за витриной псевдомагазинчика. В ней можно прилечь и немного отдохнуть после сытного обеда.

Ванная комната, или Джакузи по-провански

Ванная комната в доме очень яркая, воздушная. Есть душ и есть очень французское джакузи. Есть сама ванна, к ней подобраны смешные и удобные аксессуары.

Везде белый цвет, дерево, лён, состаренные вещи и обтекаемость форм. Только натуральные материалы и много-много свежего воздуха.

Конечно, в доме есть система обогрева, и зимой гостям не холодно. Но на первый взгляд трубы не видны. И это вполне оправданно, иначе интерьер превратился бы в стимпанковскую средневековую классику, а декораторские цели здесь явно были другие.

Душ выглядит, так сказать, в интернациональном стиле — немного итальянского, немного испанского, немного восточного. Хотя не сомневаемся: если зайти в душ в любой из французских деревень, история существования которых насчитывает более трёхсот лет, мы увидим нечто подобное.

Умываясь каждое утро в таком умывальнике, вы можете быть уверены — день пройдёт удачно. Сама атмосфера стиля прованс располагает к хорошему настроению и энергичности.

Терраса, или Где живут мечты поэтов

Терраса в шведском доме прованского исполнения действительно достойна внимания. Здесь пишутся самые лучшие стихи, самые талантливые картины, создаются самые яркие кинематографические сценарии.

Поэты и художники начала XX века многое бы отдали, чтобы творить в таком месте.

Здесь была использована плетёная мебель и много цветных подушек.

В оформлении террасы также преобладают естественные оттенки и натуральные материалы.

И пусть вас не смущает некоторая потёртость мебели. Чтобы добиться этого, потребовалось не менее трёх дней и несколько банок краски, лака и серебрянки.

Холл и коридоры

Холл и коридоры дома в стиле прованс не менее интересны, чем основные комнаты. Окрашенные в охристо-сливочные оттенки стены, грубая штукатурка, тяжёлые лампы с невесомым оформлением из тканевых лепестков и стёклышек — всё это части привычных нам вещей, собранных в одном интерьере.

Лестницы дома впечатляют своим эффектным видом и, как ни странно, удобством.

Двери сделаны из тонкого дерева нарочито грубой обработки, окрашены в белые и серебристо-серые тона.

Немного классики и яркой, нежной Европы в холодной, но очень приветливой Швеции.

А со стороны дом выглядит так.

Вы уже убедились в том, что воссоздать стиль прованс в своём дачном домике или загородной усадьбе если не просто, то уж не так трудозатратно, как все раньше думали. Мы подготовили несколько простых рекомендаций для тех, кто всё-таки решится самостоятельно или с помощью дизайнера сделать дом прованским.

Запомните! Все вещи, которые есть в деревне, на даче, в кладовке, на чердаке — это то, что вы можете использовать для создания интерьера в стиле прованс.

Чтобы правильно состарить вещь, её нужно подготовить.

Никогда не используйте для окрашивания вещей в стиле прованс яркие краски кислотных оттенков. Только естественные, натуральные оттенки.

Загляните на рынок. Там продаётся масса кружевных и льняных вещиц, которые незаменимы в провансе. Если удастся купить кружево ручной работы начала XX века — поздравляем! У вас винтаж.

Уясните: старая керосиновая лампа — это не кусок железяки. Это прикроватный светильник в вашем новом интерьере в стиле прованс.

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