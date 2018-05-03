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Комната-трансформер: как обустроить жилье многофункциональной мебелью
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Комната-трансформер: как обустроить жилье многофункциональной мебелью 

РИА Недвижимость 4 часа назад
И стена превращается…превращается… в кровать! Зеркало в гладильную доску, шкаф в раковину, а стены в полки. Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает своим читателям, как можно обустроить квартиру мебелью, которая выполняет разные функции.
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