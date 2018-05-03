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Стеклянный дом: реальный пример, который вас удивит
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Стеклянный дом: реальный пример, который вас удивит 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Если вы давно мечтаете провести отпуск в пустыне, то словенская студия OFIS Arhitekti, готовя свой проект, исполняла именно вашу мечту. Проект стеклянного дома посреди пустыни в Андалусии оказался не только объектом инвестиции, но и полигоном для испытания новых технологий компании Guardian Glass.
Местечко оказалось довольно экстремальным и потому и идеальным для экспериментов. Температура здесь доходит до 40 градусов по Цельсию, а сильнейшие ветры требуют особенно тщательного закрепления любой конструкции, в том числе и дома.
Едва ли стекло в качестве строительного материала для дома в пустыне можно назвать хорошей идеей. Однако же OFIS Arhitekti и Guardian Glass удалось создать пространство со стеклянными стенами, где можно комфортно находиться и не страдать от тягостей окружающей погоды.
Разумеется, в этом проекте использовалось очень необычное стекло. В Guardian Glass подготовили высокотехнологичные листы стекла с невидимым глазу покрытием, которое фильтрует солнечные лучи и обеспечивает комфортное пребывание в стеклянном доме посреди пустыни.
Стены здания площадью 20 метров дополнительно укреплены и при этом состоят исключительно из стекла, внутри можно заметить несколько участков с зеркальным покрытием. Пол и крыша деревянные, но тоже отделаны зеркалами, без них дом будет очень сильно нагреваться.
Стеклянный дом сдаётся в аренду туристам, в нём есть всё необходимое как минимум для недельного уединённого проживания одного или двух человек: спальня, гостиная и ванная комната.
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