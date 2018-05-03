Стеклянный дом: реальный пример, который вас удивит

Если вы давно мечтаете провести отпуск в пустыне, то словенская студия OFIS Arhitekti, готовя свой проект, исполняла именно вашу мечту. Проект стеклянного дома посреди пустыни в Андалусии оказался не только объектом инвестиции, но и полигоном для испытания новых технологий компании Guardian Glass.

Местечко оказалось довольно экстремальным и потому и идеальным для экспериментов. Температура здесь доходит до 40 градусов по Цельсию, а сильнейшие ветры требуют особенно тщательного закрепления любой конструкции, в том числе и дома.

Едва ли стекло в качестве строительного материала для дома в пустыне можно назвать хорошей идеей. Однако же OFIS Arhitekti и Guardian Glass удалось создать пространство со стеклянными стенами, где можно комфортно находиться и не страдать от тягостей окружающей погоды.

Разумеется, в этом проекте использовалось очень необычное стекло. В Guardian Glass подготовили высокотехнологичные листы стекла с невидимым глазу покрытием, которое фильтрует солнечные лучи и обеспечивает комфортное пребывание в стеклянном доме посреди пустыни.

Стены здания площадью 20 метров дополнительно укреплены и при этом состоят исключительно из стекла, внутри можно заметить несколько участков с зеркальным покрытием. Пол и крыша деревянные, но тоже отделаны зеркалами, без них дом будет очень сильно нагреваться.

Стеклянный дом сдаётся в аренду туристам, в нём есть всё необходимое как минимум для недельного уединённого проживания одного или двух человек: спальня, гостиная и ванная комната.

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