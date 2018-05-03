Ещё
Как использовать оконный проем с умом: 13 гениальных вариантов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как использовать оконный проем с умом: 13 гениальных вариантов 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Зелень на кухне
Свой личный маленький «огородик» в городской квартире — это реально. Причем он потребует совсем немного места, достаточно задействовать пространство оконного проема. Рейлинг, несколько подвесных кашпо — и вот вы уже нарезаете в салат свежий базилик, выращенный самостоятельно.
Фото: Instagram theorganisedpantry
2. Место для чашек
Свободного пространства в шкафах кухонного гарнитура и на поверхности столешницы уже критично мало, а достойного места для хранения красивых чашек так и не нашлось? Почему бы не задействовать оконный проем? Те же рейлинги, крючки или подвесные органайзеры помогут решить вопрос практично и стильно.
Фото: Instagram aaronjep
3. Место для другой кухонной утвари
Впрочем, хранить в оконном проеме можно не только мини-коллекцию чашек, но и любую другую кухонную утварь.
Фото: Instagram rittika_ariyonainterior
Идеальным вариантом станет посуда из прозрачного стекла и хрусталя, поскольку будет минимально блокировать поступающий в помещение солнечный свет.
Фото: Instagram the_chickenshed
4. Хранение в ванной
Если вы счастливый обладатель санузла с окном, можете организовать в оконном проеме хранение банных принадлежностей и сэкономить пространство, отказавшись от громоздкой тумбы.
Фото: Instagram fj_interiors
5. Полноценная замена стеллажу
Если в комнате чересчур много солнечного света или же если в одном помещении имеется несколько окон и вы без проблем можете «пожертвовать» одним из них, обустройте в оконном проеме полноценную замену стеллажу. Это поможет выиграть еще немного свободного пространства и организовать стильное и достаточно вместительное дополнительное хранение.
Фото: Instagram color.enthusiast
6. Зеленый уголок
Всегда мечтали о зимнем садике в собственной квартире? Пришло время воплотить эту мечту в жизнь, и в этом вам снова поможет оконный проем, а также несколько полок или подвесных кашпо.
Фото: Instagram color.enthusiast
Можно использовать стеклянные полочки, они зрительно растворятся в пространстве и сделают конструкцию гораздо более легкой.
Фото: Instagram plantlady_mel  7. Дополнительное освещение
Хотите расширить сценарии освещения, но никак не подберете место для дополнительного источника света? Задействуйте окно: в проеме можно разместить подвесы, настольную лампу или световые гирлянды (которые будут особенно уместны в спальне и детской комнате).
Фото: Instagram rock_reb  8. Домашняя библиотека
Оконный проем подойдет и для хранения книг. Можно расширить его возможности с помощью полок или изготовить на заказ окно со встроенным мини-стеллажом для домашней библиотеки.
Фото: Instagram lucdesign
9. Витрина для мини-коллекции
Пространство в окне выручит и тех, кто безуспешно ищет в квартире место для размещения личной мини-коллекции фарфора, сувениров из поездок и прочих милых сердцу мелочей.
Фото: Instagram samanthab.homedecor
10. Зона отдыха
Оконный проем и пространство вокруг него можно задействовать также для организации компактного и уютного места для чтения и отдыха.
Фото: Instagram noble_zelen
11. Уютный альков
А можно пойти дальше — и обустроить вокруг оконного проема альков. С диванчиком, небольшим стеллажом и дополнительными ящиками для хранения.
Фото: Instagram myhouseidea
12. Местечко для кота
Если в квартире есть кот, на подоконнике можно разместить для него уютную лежанку, а на откосах — когтеточку. Питомец получит комфортный уголок, а вы — необычное и практичное решение для дома.
Фото: Instagram ka.tochka
13. Сезонный и праздничный декор
Если же в вашем доме нет недостатка ни в дополнительном хранении, ни в важных функциональных зонах, используйте оконный проем для размещения сезонного и праздничного декора.
Фото: Instagram ahomesteadhome
Можно организовывать тематические инсталляции на подоконнике, развешивать гирлянды или дополнить окно узкой полочкой — и размещать декор именно там.
Фото: Instagram northlodgecottage
Подключите к созданию такого декора самых младших членов семьи и сделайте его обновление уютной домашней традицией. Звучит неплохо, правда?
Фото: Instagram mol_illustrate
IVD.ru: последние новости
Наводим порядок в доме: 10 полезных идей и приспособлений Яркий интерьер трёшки, построенный на контрасте 10 лайфхаков, которые моментально сделают маленькую спальню удобнее
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник84
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем2
Бабкина показала фото в купальнике30
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок5
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Новости партнеров
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение