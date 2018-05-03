Как использовать оконный проем с умом: 13 гениальных вариантов

1. Зелень на кухне

Свой личный маленький «огородик» в городской квартире — это реально. Причем он потребует совсем немного места, достаточно задействовать пространство оконного проема. Рейлинг, несколько подвесных кашпо — и вот вы уже нарезаете в салат свежий базилик, выращенный самостоятельно.

Фото: Instagram theorganisedpantry

2. Место для чашек

Свободного пространства в шкафах кухонного гарнитура и на поверхности столешницы уже критично мало, а достойного места для хранения красивых чашек так и не нашлось? Почему бы не задействовать оконный проем? Те же рейлинги, крючки или подвесные органайзеры помогут решить вопрос практично и стильно.

Фото: Instagram aaronjep

3. Место для другой кухонной утвари

Впрочем, хранить в оконном проеме можно не только мини-коллекцию чашек, но и любую другую кухонную утварь.

Фото: Instagram rittika_ariyonainterior

Идеальным вариантом станет посуда из прозрачного стекла и хрусталя, поскольку будет минимально блокировать поступающий в помещение солнечный свет.

Фото: Instagram the_chickenshed

4. Хранение в ванной

Если вы счастливый обладатель санузла с окном, можете организовать в оконном проеме хранение банных принадлежностей и сэкономить пространство, отказавшись от громоздкой тумбы.

Фото: Instagram fj_interiors

5. Полноценная замена стеллажу

Если в комнате чересчур много солнечного света или же если в одном помещении имеется несколько окон и вы без проблем можете «пожертвовать» одним из них, обустройте в оконном проеме полноценную замену стеллажу. Это поможет выиграть еще немного свободного пространства и организовать стильное и достаточно вместительное дополнительное хранение.

Фото: Instagram color.enthusiast

6. Зеленый уголок

Всегда мечтали о зимнем садике в собственной квартире? Пришло время воплотить эту мечту в жизнь, и в этом вам снова поможет оконный проем, а также несколько полок или подвесных кашпо.

Фото: Instagram color.enthusiast

Можно использовать стеклянные полочки, они зрительно растворятся в пространстве и сделают конструкцию гораздо более легкой.

Фото: Instagram plantlady_mel 7. Дополнительное освещение

Хотите расширить сценарии освещения, но никак не подберете место для дополнительного источника света? Задействуйте окно: в проеме можно разместить подвесы, настольную лампу или световые гирлянды (которые будут особенно уместны в спальне и детской комнате).

Фото: Instagram rock_reb 8. Домашняя библиотека

Оконный проем подойдет и для хранения книг. Можно расширить его возможности с помощью полок или изготовить на заказ окно со встроенным мини-стеллажом для домашней библиотеки.

Фото: Instagram lucdesign

9. Витрина для мини-коллекции

Пространство в окне выручит и тех, кто безуспешно ищет в квартире место для размещения личной мини-коллекции фарфора, сувениров из поездок и прочих милых сердцу мелочей.

Фото: Instagram samanthab.homedecor

10. Зона отдыха

Оконный проем и пространство вокруг него можно задействовать также для организации компактного и уютного места для чтения и отдыха.

Фото: Instagram noble_zelen

11. Уютный альков

А можно пойти дальше — и обустроить вокруг оконного проема альков. С диванчиком, небольшим стеллажом и дополнительными ящиками для хранения.

Фото: Instagram myhouseidea

12. Местечко для кота

Если в квартире есть кот, на подоконнике можно разместить для него уютную лежанку, а на откосах — когтеточку. Питомец получит комфортный уголок, а вы — необычное и практичное решение для дома.

Фото: Instagram ka.tochka

13. Сезонный и праздничный декор

Если же в вашем доме нет недостатка ни в дополнительном хранении, ни в важных функциональных зонах, используйте оконный проем для размещения сезонного и праздничного декора.

Фото: Instagram ahomesteadhome

Можно организовывать тематические инсталляции на подоконнике, развешивать гирлянды или дополнить окно узкой полочкой — и размещать декор именно там.

Фото: Instagram northlodgecottage

Подключите к созданию такого декора самых младших членов семьи и сделайте его обновление уютной домашней традицией. Звучит неплохо, правда?

Фото: Instagram mol_illustrate