10 самых известных дизайнеров Нью-Йорка

Нью-Йорк — законодатель моды почти во всём и практически для всего мира. Именно поэтому сегодня мы решили рассказать вам о десяти самых знаменитых и самых востребованных архитектурных бюро и дизайн-студий Нью-Йорка, которые могут всё это делать с шиком.

Affordable Interior Design

Несмотря на наличие в списке клиентов этой студии таких имён, как Armani, Том Филишия (Thom Filicia) и Метрополитен музей, студия не стремится стать заведением для избранных. Владелица Affordable Interior Design Бетси Хельмут (Betsy Helmuth) — частая гостья различных передач на популярных американских каналах и автор книги «Большой дизайн, маленький бюджет. Создай гламурный дом за девять простых шагов».

B Fein Interiors, LLC Барбара Файнстайн (Barbara Feinstein) — владелица и основатель B Fein Interiors, LLC — обрела известность благодаря впечатляющему умению работать с цветом, текстурами, балансом и гармонией. Дизайнер старается вывести работу с клиентом на высокий уровень, благодаря чему не только создаёт шедевральные проекты, в которые заказчик влюбляется с первого взгляда, но и успешно оттачивает собственный стиль.

Robin Baron Design

Робин Барон (Robin Baron) — знаменитая дизайнер и эксперт в области стиля жизни, а её дизайн-студия реализует полный спектр услуг, связанных с проектированием, строительством и декодированием готового интерьера. Робин Барон обладает исключительным чувством стиля и любит создавать эклектичные и во многом сказочные интерьеры, которые, однако же, не лишены тепла и уюта. Ещё одна важная особенность: свои интерьеры дизайнер создаёт не для портфолио, а исключительно для клиента. Каждый дом от Робин Барон подчёркивает стиль и образ жизни его хозяина, а не автора.

Maria Gabriela Brito

Мария Брито (Maria Brito) не только дизайнер, но и отмеченный различными наградами специалист в области искусства и коллекционирования. Мария Брито одновременно помогает собирать коллекции произведений искусства и проектирует дома для многих видных руководителей высшего звена и знаменитостей. Дизайнер написала две книги и считает, что главная её задача как профессионала — создавать пространства, которые будут расширять и углублять современное понимание искусства.

Bradfield & Tobin

Сотрудники Bradfield & Tobin работают как на простых клиентов, так и на представителей аристократии и даже обладателей королевских кровей. Интерьеры от этой студии ожидаемо роскошны, строятся на объединении антиквариата, современного искусства и самых последних разработок в сфере технологий. Bradfield & Tobin одинаково успешно создают интерьеры для домов, замков, офисов, частных самолётов и яхт.

Kati Curtis Design

Kati Curtis Design старается создавать классические интерьеры с чётко просматриваемой современной линией. Студия делает не просто удобные для жизни и работы пространства, но и целые визуальные истории, отражающие желания, опыт и особенности их хозяина.

Drake/Anderson

Интерьеры от дизайнеров Джейми Дрэйка (Jamie Drake) и Калеба Андерсона (Caleb Anderson) можно назвать яркими образцами современного люкса, однако не без особенностей. Дрэйк считает своей целью как дизайнера популяризировать модернизм, в то время как Андерсон дополняет интерьеры историческими деталями, которые мастерски вписывает даже в ультрасовременные интерьеры.

Brad Ford ID Inc.

Брэд Форд (Brad Ford) — настоящая звезда, и этот титул заслужен. Его имя регулярно появляется в топовых интерьерных журналах Америки и постоянно попадает в различные списки самых–самых. И всё благодаря его выдержанному и узнаваемому стилю, который сложно описать, но очень легко разглядеть.

Fawn Galli Interior Design

Фаун Галла (Fawn Galli) отлично работает с цветом, умеет органично смешивать старое и новое и готова предоставить весь перечень услуг, включая строительство и расстановку вазочек. Её интерьеры вызывают одновременно восхищение и любопытство, а внимание к деталям покоряет клиентов раз и навсегда.

Gail Green Interiors

Гейл Грин (Gail Green) умеет находить подход к заказчику. Она готова брать на себя ответственность за все этапы строительства и даже работать онлайн. Тридцатилетний опыт позволяет ей смешивать несочетаемое и создавать совершенно невообразимые по красоте пространства. Её работы часто публикуются в интерьерных изданиях и, конечно, обрели целую армию поклонников.

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