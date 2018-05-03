Башня Шухова в Милане

На iSaloni 2018 компания «Латунная мастерская» и дизайнер Ян Бигацци представили модульную коллекцию светильников и мебели Radio Lamp. Силуэт коллекции хорошо знаком каждому, в её основе — металлический каркас конструкции Владимира Шухова , которая стала узнаваемой не только в России, но и за её пределами.

Radio Lamp — это дань работе, проведённой Владимиром Шуховым. Она была переосмыслена и воплотилась в новом качестве. Впервые башня, построенная по новой технологии гиперболоида вращения, была представлена на крупнейшей Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Самая известная постройка подобного типа — башня на Шаболовке 1920—1922 годов.

Radio Lamp — предмет дизайна, а с другой стороны — напоминание о российском наследии в области инженерии и архитектуры.

дизайнер Ян Бигацци

Характерная особенность коллекции — в её модульности. Radio Lamp не только светильник, это конструкция, которая может стать основанием для разных предметов интерьера: кофейного столика, пуфа, обеденного стола, настольной или напольной лампы.

Мы спросили управляющего производством «Латунной мастерской» Владимира Злобина , с какими сложностями пришлось столкнуться в процессе создания коллекции.

При кажущейся лёгкости и простоте коллекция потребовала от создателей тщательной конструкторской проработки всех сочленений. Каждое кольцо лампы служит несущим основанием. В кольце крепятся 24 стальных стержня под разными углами. Это очень сложная, ювелирная работа.

Владимир Злобин

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