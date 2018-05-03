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Оксана Федорова объяснила тягу к розовому
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Оксана Федорова объяснила тягу к розовому 

Russianshowbiz.info 52 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Обладательница титула «Мисс Россия» решила оправдать в глазах подписчиков появление розовых оттенков в своем весеннем гардеробе. Женщина сообщила, что всегда любила этот цвет за богатую палитру: «Нежно-розовый и персиковый — женственные, нежные, молодящие цвета.
Их можно использовать в отделке ванных комнат и женственных будуаров. Коралловый, лососевый и абрикосовый будят воображение и страсть. Если этот напор надо сгладить, скомбинируйте яркие оттенки розового с серым — это сочетание производит эффект сдержанности и деловитости. Розовый вдохновляет и укрепляет волю, но на людей разного возраста он влияет по-разному».
В своем случае, Оксана заметила, что к розовому оттенку ее тянет по причине собственной мечтательности, романтичности натуры, скрытого желания реализовать себя, потребности в искренней неземной любви. По мнению телеведущей, выбор розового цвета зрелой женщиной говорит о ее жизнестойкости. Дамы, отрицающие такой оттенок в своем гардеробе, реалистичны, энергичны, но обладают приземленными интересами.
Некоторые подписчицы с Федоровой не согласились: «Розовый и персиковый хорошо подходят для спальни. У женщины оттенок кожи становится розовее. Лучше использовать сложные оттенки и сочетать с другими цветами (салатовым, серым, небесным, лимонным)».
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