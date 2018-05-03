Лебедев разразился гневной тирадой в адрес Парфёнова

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев написал пост на своей странице в Facebook. Это произошло после просмотра программы «Парфенон» на Youtube-канале Леонида Парфёнова

Лебедева не устраивает интерьер в квартире журналиста.

«Дело в том, что даже у самых прогрессивных, умных, талантливых людей есть одна большая проблема — у них нет вкуса. Вроде должен быть, но его нет напрочь», — написал Лебедев.

Дизайнер отмечает, что он с уважением относится к деятельности Парфёнова, именно поэтому он «не может лицемерить, когда видит видосики».

Лебедев критикует цвет стен, стол, ретро-телефон, растения.

«Растения — мечта советской консъержки», — заключил он.