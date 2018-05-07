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Модные тенденции: 17 невероятно красивых платьев с цветочным принтом
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Модные тенденции: 17 невероятно красивых платьев с цветочным принтом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Наступило время теплых вечеров, а это значит, что все больше будет возникать желание проводить их вне дома. Прогулки и выходы в свет, станут частыми. Очевидно, отдавая предпочтение удобной одежде, мы решаемся на длительные вечерние походы, но за каждым выходом в свет, стоит кропотливая подборка образа. Модные тенденции: 17 невероятно красивых платьев с цветочным принтомВо втором случае, можно сказать, не приходится думать об одежде, если в гардеробе висят платья, они удобны в плане скорости решения вопроса с одеждой. Выбираешь одно по настроению, к нему подбираешь обувь и сумочку, наносишь вечерний макияж, и вот вы готовы к выходу. Гораздо сложнее найти то подходящее, которое можно повесить в гардероб, чтобы надеть при необходимости. В этом году, особенно популярен цветочный принт. И мы решили посмотреть, что предлагают носить в этом сезоне разные известные дизайнеры. Платья, которые мы подобрали, вряд ли можно носить каждый день, они требуют особого события. Ограничивать себя в выборе цвета не стоит, т.к. решения предлагаются совершенно различные, от самых нежных цветов, до самых ярких решений и принтов. То же самое касается и силуэтов. Невероятно красивы цветочные принты на черном фоне. Яркий контраст как нельзя лучше подчеркивает красоту рисунка. Не зря, многие дизайнеры при выборе ткани, отдают предпочтение именно такому сочетанию. При умелом подходе, платья получаются яркими, и их обладательницы выглядят соответствующе. Читайте также: Модные тренды: 30 сарафанов на все случаи жизни Модные тренды: 13 лоскутных платьев, которые предлагают носить этим летом самые известные дизайнеры
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