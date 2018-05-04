Модные тренды: 13 лоскутных платьев, которые предлагают носить самые известные дизайнеры этим летом

Лоскутное одеяло, тот атрибут, который ассоциируется с уютом и теплом. Много лет тому назад, из-за дефицита ткани, отсутствия денег, практически в каждой семье у разных народов и культур имелись изделия сшитые из лоскутов. Модные тренды: 13 лоскутных платьев, которые предлагают носить самые известные дизайнеры этим летомЕсли следовать истории, то первый орнамент сшитый из кусочков кожи газели найденный в Египте относят к 980 году до н.э. Выставленный в музее Токио национальный костюм из лоскутов был создан почти в то же самое время. Особое развитие шитье из лоскутов получило в Англии в 18 веке, когда из-за запрета продажи индийских тканей возник дефицит ситца. Ткань стала дорогой, и каждый кусочек ситца бережно хранили, чтобы в дальнейшем использовать его в шитье. Со временем, техника шитья развилась, и постепенно, лоскуты стали использовать не только для создания одеял, но и одежды. Сегодня, как никогда этот стиль популярен и востребован. Множество рукодельниц занимаются воспроизведением замысловатых узоров и рисунков посредством разноцветных кусочков ткани. Одежда из лоскутов до последнего времени не особо пользовалась популярностью, и можно сказать была несколько забыта. Но проследив тенденцию, мы заметили, что большинство модных домов, в этом году предлагают своим поклонницам взять себе на усмотрение блузки, юбки, платья из разных видов ткани: яркие, с неповторяющимися узорами, из материала разных цветов, совершенно неповторимые. Надевая такой наряд, сразу чувствуешь уют и комфорт. А то, что в такой одежде вы привлечете внимание окружающих, даже не обсуждается! Читайте также: Модные тренды: 9 образов для самого жаркого сезона Модные тренды: 28 актуальных розовых вещей на лето 2018 года