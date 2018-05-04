8 ошибок в ремонте, которые совершают все

Виктория Пашинская на своей странице в Instagram поделилась самыми частыми «ляпами», которые совершают во время ремонта. И рассказала, что нужно учесть, чтобы не жалеть впоследствии.

Ремонт можно начинать только тогда, когда есть конкретная сумма на руках. Иначе нехватка бюджета приведет к простою бригады — а он тоже стоит денег.

Решение: рассчитывайте чистый бюджет, который на данный момент есть на ремонт. Если у вас есть сумма только на ремонт ванной — значит, нужно делать ремонт ванной.

Нужен четкий план действий — его наличие обеспечивает половину успеха в любом деле.

Решение: определитесь с видом ремонта — косметический или капитальный. Если у вас есть какие-то пожелания, нужно сразу понимать, как они будут реализованы — за простыми, казалось бы, вещами, часто кроется довольно сложное исполнение.

Один и тот же цвет может по-разному выглядеть в разных интерьерах: это зависит от освещения и того, какие оттенки будут по соседству.

Решение: приобретая отделочные материалы, попросите образцы «на примерку» или сделайте выкрасы самостоятельно — чтобы посмотреть, как ведет себя цвет у вас дома в разное время суток. Идеально, если вы сможете собрать все элементы вместе: напольное покрытие, материал стен, образец элементов будущей мебели.

Надо сразу понимать, какие чистовые материалы вы будете использовать — от этого напрямую зависит способ подготовки поверхностей. А от него в свою очередь зависит и цена за эту работу.

Решение: сделав выбор в сторону обычной покраски, вы сможете значительно сэкономить. Классные обои тоже можно часто найти по очень низкой цене. Важно: всегда берите материалы из одной поставки — иначе оттенок может не совпасть.

Самое важное — продуманная планировка с расстановкой мебели, планом монтажа, демонтажа и разводки электрики. Когда у вас под рукой есть чертежи, это поможет наиболее правильно составить смету, упростит задачу прокладки коммуникаций. А когда вы четко понимаете, где какая техника и мебель будут стоять, можно неплохо сэкономить на кабель-каналах, плинтусах со скрытыми каналами, розетках.

Решение: вы можете установить любой бесплатный планировщик и разработать планировку самостоятельно. Или же сделайте обмер (не забывайте про вентиляции, батареи, коммуникации, высоты окон, перепады уровней, все отклонения стен) и вычертите помещение на миллиметровке. Важно: проверяйте ширину проходов, открывание дверей и ширину проемов.

Замер, который делает профи, даст более точные цифры и позволит заранее скорректировать чертежи — лучше это сделать вовремя, чем потом переплачивать за переделки.

Решение: пригласите мастера, у которого планируете заказывать ремонт, и дизайнера, чтобы получить консультацию — все ли верно вы предусмотрели. В некоторых студиях вас могут проконсультировать бесплатно. Если не используете стандартную мебель, позовите замерщика от компании, которая будет делать для вас мебель на заказ. Воспользуйтесь консультацией узкопрофильных специалистов по вентиляции, кондиционерам, домофонам.

Будьте осторожны, нанимая строительную бригаду по рекомендации знакомых: важно увидеть сделанный ремонт своими глазами.

Решение: не ведитесь на дешевизну — обычно в таком случае половина работ не учтена. Обязательно запросите и изучите список работ. Если ваш объект ведет дизайнер, лучше выбрать бригаду, с которой он уже работал.

Без качественной сметы велик риск купить то, что вам совсем не требуется.

Решение: при ремонте большое количество работ незаметно глазу обывателя, поэтому необходимо проговорить все этапы от и до, составить подробный список. После этого будет видно, все ли из этого нужно.