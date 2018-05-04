Студия для холостяка: гостиная, кухня и спальня на 40 квадратах

Это история о том, как неудобные конструктивные элементы можно превратить в «фишку» проекта, а в маленькую квартиру вместить все необходимое для жизни.

Заказчик, убежденный холостяк, купил квартиру в новом комплексе Tribeca Apartments, чтобы жить в ней свободно и счастливо. С дизайнерами Ириной Маркман и Екатериной Нечаевой из BHD Studio он был знаком давно, поэтому поставил им только два условия. Первое — оформить квартиру за четыре месяца. Второе — все должно быть черным.

«Мы получили в свое распоряжение бетонный бокс площадью 40 квадратов, одно большое окно, две несущие пилястры неправильной формы, бетонные балки на потолке, — рассказывают дизайнеры. — Заказчик требовал вместить в сорок метров гостиную зону, кухню с барной стойкой, зону сна, гардеробную и санузел. И нам это удалось!»

Геометричное декоративное решение проекта родилось благодаря той самой пилястре неправильной формы, рядом с которой по планировочному решению нужно было расположить телевизор. Ломаную линию пилястры обыграли в цветном кубе и в перегородке, отделяющей спальную зону.

Гардеробную и ванную комнату спрятали в двух симметричных кубах, расположенных друг напротив друга, и выдержали в общей для всей квартиры цветовой гамме. Она кстати, получилась непростой: у черного цвета так же много оттенков, как и у белого.

Холл Отделка: шпон, уложенный в разном направлении, и перегородка из МДФ, тоже финишированная шпоном; все по эскизам авторов проекта Напольное покрытие: доска, Finex

Гостиная Отделка: декоративная штукатурка с эффектом камня Travertino Напольное покрытие: доска, Finex Мебель: диван, Natuzzi; столы, Zuiver; барные стулья Hay, кресло винтажное Ковер: Jerome Botanic Текстиль: плед, Lelin Декор: скульптура Ирины Разумовской, галерея ArtBrut Moscow Техника: колонка, Bang & Olufsen Освещение: Vibia

Спальня Отделка: шпон, уложенный в разном направлении, и перегородка из МДФ, тоже финишированная шпоном; все по эскизам авторов проекта Напольное покрытие: доска, Finex Мебель: кровать изготовлена на заказ Текстиль: Lelin

Кухня Отделка: декоративная штукатурка с эффектом камня Travertino Напольное покрытие: доска, Finex Мебель: кухня сделана на заказ, барные стулья Hay Бытовая техника: Bosh Смесители: Kaiser Освещение: Vibia

Ванная комната Отделка (обои, плитка, краска): керамогранит, Аrch-skin Напольное покрытие: керамогранит, Аrch-skin Санфаянс: раковина, Villeroy & Boch; унитаз, Laufen Cмесители: Grohe