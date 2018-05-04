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В шоу-руме Raumplus проходит акция на бесплатный дизайн-проект, замер, монтаж и доставку
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В шоу-руме Raumplus проходит акция на бесплатный дизайн-проект, замер, монтаж и доставку 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Весь май в шоу-руме немецкого бренда Raumplus проходит акция, в рамках которой все покупатели получат в подарок дизайн-проект, замер, скидку 5% на любое изделие, бесплатную доставку и монтаж, а также полезные подарки. Все это в комплексе составляет скидку более 20%.
В шоу-руме Raumplus большой выбор мебели на любой вкус, а еще здесь можно спроектировать гардеробную или шкаф, подобрать материалы, рассчитать и сделать заказ. Подробную информацию можно узнать здесь.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3, подъезд А, этаж 1.
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