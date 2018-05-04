Вирджил Абло и ИКЕА показали совместную интерьерную коллекцию

Вирджил Абло, один из самых востребованных фэшн-дизайнеров, представил интерьерную коллекцию для ИКЕА . В линию, которая получила название Markerad, вошли ковры с надписями Blue и Keep Off, деревянные стулья, чехлы для подушек, сумки и ярко-красный геометричный стоппер для двери.

Коллекция ориентирована на миллениалов — поколение молодых людей, которые начинают жить отдельно от родителей. «Большинство молодых людей живут в квартирах родителей и не думают о мебели. Мне интересно, какими будут их первые покупки, когда они начнут жить самостоятельно», — рассказал Абло.

Все вещи, которые показал дизайнер, пока являются прототипами: он продолжит работу над ними, когда получит отзывы. В продаже коллекция появится не раньше 2019 года, а цены на предметы из нее не будут отличаться от цен на обычные товары ИКЕА.