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Вирджил Абло и ИКЕА показали совместную интерьерную коллекцию
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Вирджил Абло и ИКЕА показали совместную интерьерную коллекцию 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Вирджил Абло, один из самых востребованных фэшн-дизайнеров, представил интерьерную коллекцию для ИКЕА. В линию, которая получила название Markerad, вошли ковры с надписями Blue и Keep Off, деревянные стулья, чехлы для подушек, сумки и ярко-красный геометричный стоппер для двери.
Коллекция ориентирована на миллениалов — поколение молодых людей, которые начинают жить отдельно от родителей. «Большинство молодых людей живут в квартирах родителей и не думают о мебели. Мне интересно, какими будут их первые покупки, когда они начнут жить самостоятельно», — рассказал Абло.
Все вещи, которые показал дизайнер, пока являются прототипами: он продолжит работу над ними, когда получит отзывы. В продаже коллекция появится не раньше 2019 года, а цены на предметы из нее не будут отличаться от цен на обычные товары ИКЕА.
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