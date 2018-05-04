Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»

В музее-усадьбе «Кусково» приступили к восстановлению уникального декора грота из 24 видов раковин моллюсков, который был создан более 250 лет назад. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание грота в стиле барокко возвели в 1756–1761 годах под руководством крепостного архитектора графов Шереметевых Федора Аргунова в восточной части усадебного парка.

В XVIII столетии при оформлении павильона, помимо ракушек, использовали перламутр и туф, а также стекло, фрагменты зеркал и гипсовую лепнину. Стены и своды здания украшают причудливые обитатели морей, птицы, драконы и растительный орнамент. В настоящее время грот в Кускове является единственным в России, которому удалось сохранить характерный исторический декор. Он включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Реставрационные работы стартовали в сентябре 2017 года по проекту, утвержденному столичным департаментом культурного наследия. Столь масштабные восстановительные мероприятия проводятся в павильоне впервые.

"Реставраторы приступили к самой сложной части работ — восстановлению уникальной «гротической» отделки", − рассказал глава департамента Алексей Емельянов . Он пояснил, что со времен создания декора «часть моллюсков, раковины которых использовались для оформления стен, вымерли, а некоторые виды поменяли среду обитания, из-за чего ракушки изменились в размерах». Чтобы определить, какие раковины можно использовать для восстановления утраченных элементов декора, ведомство обратилось за помощью к специалистам Института океанологии имени Ширшова, добавил Емельянов.

По его словам, и Греции, Франции, Италии и Турции в столицу уже доставили около 90 тысяч ракушек разной величины для реставрации грота в Кускове. Их заказали на фабриках по добыче раковин для декоративных целей.

В настоящее время реставраторы занимаются не только восстановлением интерьеров грота, но также меняют оконные рамы 1950-х годов. Кроме того, на финальном этапе работ фасады павильона окрасят в бежевый цвет, нанеся поверх особый состав для защиты от воздействия окружающей среды.