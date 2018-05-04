Около 90 тыс. ракушек привезли для реставрации интерьера павильона «Грот» в музее-усадьбе «Кусково»

Павильон XVIII века начали реставрировать в музее-усадьбе «Кусково». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В павильоне «Грот» музея-усадьбы «Кусково» начали восстанавливать уникальный настенный декор, созданный более 250 лет назад из 24 видов раковин моллюсков. Около 90 тыс. ракушек для реставрации разной величины привезли из Средиземноморья, в основном из Греции, а также из Франции, Италии и Турции. Их заказывали на специальных фабриках, специализирующихся на добыче и поставке раковин для декоративных целей», — говорится в сообщении.

Как уточнил руководительглава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов , в настоящее время началось восстановление уникальной «гротической» отделки. За почти 250-летний срок часть моллюсков, раковины которых использовались для оформления стен, вымерли, а некоторые виды поменяли среду обитания, из-за чего ракушки изменились в размерах. Реставраторы обратились в институт океанологии им. П. Ширшова и определили список видов моллюсков, раковины которых смогут восполнить утраченные элементы декора.

В материале поясняется, что подготовительные работы по воссозданию интерьера длились полгода. Сначала специалисты расчистили стены и своды павильона от грязи и пыли, а также от старых консервирующих составов. Затем на сохранившиеся элементы перламутрового декора реставраторы нанесли специальный укрепляющий состав. Сейчас идет восстановление утраченных элементов из ракушек. Кроме того, уже отреставрирована роспись в павильоне, имитирующая розовый и зеленый мрамор с красными прожилками и лепной гипсовый декор. Кроме того, специалисты укрепили фундамент и кирпичную кладку стен. Белокаменный декор фасадов — колонны, цоколь, карнизы — привели в порядок. Восемь скульптур римских богов, установленных в нишах здания по периметру, уже отреставрировали. Они также сделаны из белого камня.