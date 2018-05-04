Стиль прованс: настроение Французской Ривьеры в интерьере

Деревушки на юге Франции. Здесь вам и почти круглогодично зелёные холмы, и милейшие, будто пряничные, домики, и прекрасные до кинематографичности интерьеры.

Дом в стиле прованс

Прованский дом — это всё то, что большинство из нас ассоциирует с загородной усадьбой, дачей и бабушкиной избой. Деревянная мебель с чёткой фактурой, льняной текстиль, домотканые коврики, вязаные пледы и вышитые подушки.

Последнее время дома в стиле прованс дизайнеры стараются украшать крупным уличным декором в классическом стиле — вазами для цветов, огромными рамами для зеркал, похожими на старые окна, отдельными частями барельефов, словно принесённых с развалин старого замка или фамильного поместья. Разумеется, чаще всего эти предметы — состаренный новодел, но со своей задачей по созданию настроения они справляются отлично.

Интерьер в стиле прованс

Сегодня интерпретация прованского стиля столь богата на варианты, что чисто прованский интерьер с идеальной палитрой и формами найти крайне сложно. Однако и минусом такое развитие событий не назовёшь.

Дизайнеры берут за основу настроение тихого деревенского домика, наполняют состаренными предметами в классическом стиле, дополняют всё это винтажным текстилем и заливают разбавленными кремовыми оттенками. Да, это практически шебби-шик, но буквально несколько малозаметных деталей меняют настроение в сторону лавандовых полей и лазурных берегов.

Кухня в стиле прованс

Прованская кухня — это чуть ли не главная деталь, заставляющая нас с вами обернуться к стилю французской деревни. Здесь ведь всё до смешного родное — деревянные фасады, кружевные занавески, глиняные кувшины, керамика, вышитые салфетки.

На такой кухне хочется не просто готовить и встречать гостей, здесь хочется жить. Поставить компьютер, распахнуть окна и заниматься важными делами под песни птиц в саду, заваривать чай и нырять в банку с печеньем, каждый раз обещая себе, что это в последний раз.

Мебель в стиле прованс

Классическая, затёртая, перекрашенная, где-то со сколами и вмятинами, не первый раз перетянутая свежим текстилем, но всё такая же родная и семейная — все предметы, попадающие под это описание, можно смело относить к мебели в стиле прованс.

Что касается кроватей, то идеальным выбором станет лёгкая ажурная кованая кровать, выкрашенная в белый и хорошенько обработанная наждачной бумагой.

Декор в стиле прованс

Главный декоративный элемент прованского интерьера — это цветы. Конечно, корзины, настольные лампы, уже упомянутый вышитый текстиль и множество старинных вещиц тоже имеют значение и вносят свой вклад в общий антураж, но охапки полевых цветов в глиняных кувшинах и белых кашпо — это то, что задаёт главную ноту, наполняет летним ароматом, аналогов которому не найдёшь ни в одном парфюмерном бутике. И главное — заставляет вас дышать полной грудью, с каждым выдохом избавляясь от стрессов и безумия большого города.

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