Ещё
Стиль прованс: настроение Французской Ривьеры в интерьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стиль прованс: настроение Французской Ривьеры в интерьере 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Деревушки на юге Франции. Здесь вам и почти круглогодично зелёные холмы, и милейшие, будто пряничные, домики, и прекрасные до кинематографичности интерьеры.
Дом в стиле прованс
Прованский дом — это всё то, что большинство из нас ассоциирует с загородной усадьбой, дачей и бабушкиной избой. Деревянная мебель с чёткой фактурой, льняной текстиль, домотканые коврики, вязаные пледы и вышитые подушки.
Последнее время дома в стиле прованс дизайнеры стараются украшать крупным уличным декором в классическом стиле — вазами для цветов, огромными рамами для зеркал, похожими на старые окна, отдельными частями барельефов, словно принесённых с развалин старого замка или фамильного поместья. Разумеется, чаще всего эти предметы — состаренный новодел, но со своей задачей по созданию настроения они справляются отлично.
Интерьер в стиле прованс
Сегодня интерпретация прованского стиля столь богата на варианты, что чисто прованский интерьер с идеальной палитрой и формами найти крайне сложно. Однако и минусом такое развитие событий не назовёшь.
Дизайнеры берут за основу настроение тихого деревенского домика, наполняют состаренными предметами в классическом стиле, дополняют всё это винтажным текстилем и заливают разбавленными кремовыми оттенками. Да, это практически шебби-шик, но буквально несколько малозаметных деталей меняют настроение в сторону лавандовых полей и лазурных берегов.
Кухня в стиле прованс
Прованская кухня — это чуть ли не главная деталь, заставляющая нас с вами обернуться к стилю французской деревни. Здесь ведь всё до смешного родное — деревянные фасады, кружевные занавески, глиняные кувшины, керамика, вышитые салфетки.
На такой кухне хочется не просто готовить и встречать гостей, здесь хочется жить. Поставить компьютер, распахнуть окна и заниматься важными делами под песни птиц в саду, заваривать чай и нырять в банку с печеньем, каждый раз обещая себе, что это в последний раз.
Мебель в стиле прованс
Классическая, затёртая, перекрашенная, где-то со сколами и вмятинами, не первый раз перетянутая свежим текстилем, но всё такая же родная и семейная — все предметы, попадающие под это описание, можно смело относить к мебели в стиле прованс.
Что касается кроватей, то идеальным выбором станет лёгкая ажурная кованая кровать, выкрашенная в белый и хорошенько обработанная наждачной бумагой.
Декор в стиле прованс
Главный декоративный элемент прованского интерьера — это цветы. Конечно, корзины, настольные лампы, уже упомянутый вышитый текстиль и множество старинных вещиц тоже имеют значение и вносят свой вклад в общий антураж, но охапки полевых цветов в глиняных кувшинах и белых кашпо — это то, что задаёт главную ноту, наполняет летним ароматом, аналогов которому не найдёшь ни в одном парфюмерном бутике. И главное — заставляет вас дышать полной грудью, с каждым выдохом избавляясь от стрессов и безумия большого города.
Читайте также:
38 эффектных идей применения бамбука в интерьере
11 примеров крутых домов на воде: дебаркадеров и хаусботов
Дизайн большой ванной комнаты: крутая подборка идей
Roomble.com: последние новости
10 самых известных дизайнеров Нью-Йорка Сказочно красивый дачный домик в стиле прованс 20 примеров, почему прованс в ванной — это круто
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников29
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Названы 5 привычек, которые продлят жизнь2
Изменения Бузовой шокировали фанатов94
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение