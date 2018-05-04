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Как выбрать картофель для посадки
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Как выбрать картофель для посадки 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
С наступлением тепла дачники начинают беспокоиться о посадке картофеля. Зачастую они ждут, когда распустятся почки на березе. Это означает, что почва достаточно прогрелась.
Метод посадки у каждого дачника свой, а вот с выбором картофеля сталкивается каждый. Как же выбрать хороший посадочный материал?
«Лучше приобретать картофель, выращенный Западно-сибирской опытной станцией, и те сорта, которые рекомендованы для выращивания в Сибири. Необходимо перед покупкой посмотреть сертификат качества, где указан производитель»,  — говорит председатель регионального отделения Союза садоводов России Владимир Марков.
Можно также обменяться посадочным материалом с родственниками и соседями. По сути, к размерам клубней нет никаких требований, главное, чтобы они были сухими и без каких-либо повреждений, в том числе гнили. Но опытные дачники все же отдают предпочтение клубням размером с куриное яйцо.
Перед посадкой клубни необходимо обработать. Сейчас в магазинах достаточно большой выбор препаратов от колорадского жука, проволочника и т.д. Не стоит забывать и о правильном уходе. Это и своевременная посадка, прополка, окучивание, полив и подкормка (в зависимости от наличия питательных веществ).
Владимир Марков назвал также основные ошибки дачников:
ранняя посадка, когда почва не прогрелась;
полив холодной водой;
чрезмерная подкормка или внесение в почву много азота;
окучивание в период высокой температуры и сухой почвы;
поздний полив картофеля.
АиФ — Алтай: последние новости
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