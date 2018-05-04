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Ольга Ершова: «Когда я вернулась на кухню, куклы на столе уже не было…»
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Ольга Ершова: «Когда я вернулась на кухню, куклы на столе уже не было…» 

Хорошие новости 4 часа назад
Фото: Хорошие новости
Когда мне было 14-15 лет, я увлеклась всякими неформальными течениями. Мне нравились готы, панк, ска — да много чего. Очень любила подводить глаза черным карандашом, одежду покупала только с черепами и т.д. И появилась у меня идея сделать себе в тематику неформальную игрушку. У эмо были всякие куклы с зашитыми глазами, черно-красные мишки — вот и мне что-то подобного захотелось.
Конечно, логичнее всего было сшить игрушку. Но тогда мне пришла в голову другая идея. Дело в том, что в ящике шкафа у меня лежало множество моих старых детских игрушек. Среди них были и куклы. Нет, они были не советские, но и не барби: хорошие пластмассовые куклы с резиновыми головами, купленные к концу 90-ых. «Они же все равно просто валяются и пыль собирают», — подумала я тогда, — «так может быть их стоит немного обновить, пусть они и дальше будут нужными». Я взяла белокурую Машу с голубыми глазами и начала.
Для начала я нашла свой черный карандаш и подвела Маше глаза и подкрасила губы. Не помню, какие манипуляции я ещё совершила, но мне зачем-то нужно было её отнести на кухню. Я положила куклу на стол и отлучилась за другими материалами в другую комнату. Стоит отметить, что дома никого кроме меня не было, на улице было темно, наверное ближе к 12.
Когда я вернулась на кухню, куклы на столе уже не было…В тот момент у меня все похолодело внутри. Вместо того, чтобы лежать на столе, Маша сидела на подоконнике и смотрела на меня своими грустными подведенными глазами с черными ресницами. Я оторопела, пытаясь сообразить, что происходит. Может быть, я её оставила именно на подоконнике? Нет, мозг упорно напоминал, что перед уходом я положила её на стол.
В любом случае это перемещение Маши я восприняла как знак: не хочет кукла становиться частью интерьера. Я торопливо забрала её, смыла с неё макияж и посадила на стол. Жутко мне было и после, но больше Маша признаков жизни не подавала а я покушаться на старые детские игрушки не осмелилась.
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