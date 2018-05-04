Леонардо Ди Каприо купил дом музыканта Моби

Предыдущий владелец, музыкант и ди-джей Моби, за пару лет реконструировал усадьбу 1920-х гг и выставил ее на продажу в феврале 2018 года. Через несколько недель особняк приобрел Ди Каприо . Моби (Ричард Холл) значительно осовременил и обновил здание, установив мраморные столешницы, расставив модную в середине прошлого века мебель и украсив интерьер белыми молдингами, сообщает Mansion Global.

Также Моби обустроил в доме, который купил в 2016 году за $3,4 миллиона, целый ряд современных удобств, включая новую кухню с кладовой, парилку и систему безопасности. Есть лофт-пространство, подходящее для занятий йогой или учебы, а также «бонусный» люкс на первом этаже, который может служить в качестве офиса и гостевой комнаты.

В доме — пять спален (в том числе две хозяйские), крытая и открытая столовые, бассейн и гидромассажная ванна.

К слову, Леонардо Ди Каприо владеет крупным пакетом недвижимости в Америке. Одно из своих владений — виллу в Малибу — ему никак не удается продать, потому актер ищет для нее арендатора.