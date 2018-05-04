Светлая квартира, в которой соединились красота и функциональность

Следуя минималистским тенденциям интерьера, зону столовой решили украсить декоративными чёрно-белыми фотопанно «Старые вёсла» (Mart Gallery)

Квартира расположена на шестом этаже дома, построенного 10 лет назад из силикатного кирпича. Владельцы, энергичная молодая пара с ребёнком, ведут динамичный образ жизни, у них собственный бизнес, требующий немалых временных затрат. Даже дома супруги допоздна засиживаются за обсуждением рабочих планов. В связи с этим в новом жилье требовалось объединение кухни и гостиной, нужны были и разные сценарии освещения. Помимо студии требовались две спальни, два санузла, гостевой и хозяйский, удобные места хранения. Владельцы хотели, чтобы квартира выглядела современно и рационально, без пышных излишеств.

Рациональную геометрию фасадов и стерильную белизну зоны кухни оживляет отделка фартука, напоминающая природный камень. Цветные шторы перекликаются с плиткой по колориту и придают зоне столовой романтическое настроение. Мягкая обивка кресел и обтекаемая форма мебели делают обеденный уголок особенно уютным. Кроме того, отсюда легко воспользоваться встроенной СВЧ-печью, достаточно лишь протянуть руку

Перепланировка

План квартиры до перепланировки напоминал решётку-гриль: в короткой «ручке» — прихожая, на одной оси с ней коридор и ванная в дальнем конце, по сторонам — по две «ячейки» комнат, каждой соответствует окно (к нынешней спальне также примыкает интегрированная во внешний контур квартиры лоджия). Несущая стена с двумя дверными проёмами отделяет коридор от интерьеров, расположенных справа. Их объединили в студию, при этом кухня осталась на своём прежнем месте. Два отсека перед кухней, тамбур и санузел, объединили, увеличив тем самым размер последнего. Перегородку между комнатами слева сделали объёмной, чтобы встроить с обеих сторон платяные шкафы.

Благодаря цветным акцентам в отделке противоположных стен интерьер студии обрёл интригу и глубину. Розовые оттенки штор и дивана вносят тёплые интонации в зону отдыха. Эффектное напольное покрытие (гладкая плитка) очень удобно в уборке

Панели вместо стен

Объёмные гипсовые панели, окрашенные в серо-синеватый тон, сплошь покрывают одну из стен гостиной, придавая помещению глубину и одновременно создавая необычную фактуру. У стены напротив — встроенный стеллаж до потолка, в нерегулярном порядке в нём сочетаются открытые и закрытые секции, привлекая внимание объёмно-ритмической игрой. В спальне мягкие панели, обтянутые экокожей, свободной россыпью покрывают пространство за кроватью, обманчиво напоминая крупные камни с проблесками воды между ними. Интригующее оформление стен встречает и входящего в квартиру: нижняя часть стен на некотором расстоянии от пола оклеена объёмным молдингом и окрашена в один с ними цвет, снабжена направленной вниз подсветкой. Потолок с отступом в 0,2 м от стен оформлен подобным же образом, «раму» потолочного зеркала выкрасили в тон последним. Всё это позволило затушевать небольшую высоту потолка; отсутствие плинтуса и игра отражений вызывают ощущение лёгкого расширяющегося объёма.

Ремонт

На момент начала строительных работ были уже демонтированы некоторые перегородки, сняты старая гипсовая обшивка лоджии и частично напольная стяжка, которую заменили новой. Перегородки возвели из кирпича. Потолки везде выровняли гипсокартоном, стены — штукатуркой. Частично их окрасили, частично оклеили обоями либо обшили стеновыми панелями. Пол облицевали паркетной доской. Окна заменили на новые, с энергосберегающими стек­лопакетами. Подоконники выполнили из пластика. Чугунные радиаторы сменили на биметаллические. В студии установили кондиционер, наружный блок поместили на внешней стене рядом, сбоку от окна (для удобства обслуживания). Стены и потолок в лоджии утеплили базальтовым утеплителем и обшили гипсокартоном, смонтировали электроподогрев пола. В ванной над навесными модулями прикрепили бойлер накопительного типа.

В этой спальне появляется ощущение прозрачного воздушного шара, невесомого и парящего над землёй. Закарнизная подсветка потолка по периметру комнаты, нерегулярная россыпь зеркал, встроенных между панелями из экокожи за изголовьем, органза на окне размывают границы

Дизайн

Интерьер выглядит свежо и динамично благодаря открытой планировке студии, минималистичной обстановке во всех зонах, эффектному сценарию освещения. Текстиль задал палитру и настроение, подсказав общую тональность интерьера студии: шторы двух цветов, оттенка чайной розы и серовато-голубые, гармонируют по цвету с отделкой, плиткой фартука и объёмными 3D-панелями, выкрашенными в пыльно-голубой тон, которыми полностью отделана одна из стен.

В строгом интерьере желателен разнообразный сценарий освещения. Характерно, что при своей цветовой нейтральности светильники в студии очень изысканны по форме, люстры напоминают природные объекты.

Нежная атмосфера детской создана воздушной композицией из навесных шкафов-стеллажей, обоями с лёгким мелким рисунком, необычной люстрой, похожей на игрушечного осьминога или водяное растение

Все интерьеры решены в очень светлой гамме, оптически расширяющей пространство. Использование в окрашивании корпусной мебели краски того же цвета, что и для стен, позволило создать цельное пространство, усилить эффект перетекания одной зоны в другую. Цветовые нюансы смягчили строгость сдержанных линий и сделали более заметными фактурные сочетания: так, в спальне текстильные обои имеют бархатистую фактуру. Интерьер этой комнаты выглядит нежно благодаря мягкому изголовью кровати и декоративным аксессуарам. В детской с белым свежо сочетается цвет первой майской зелени: в этот оттенок окрашены задние стенки подвесных стеллажей.

Подвесная тумба с умывальником и шкафы, несмотря на свой немалый объём, смотрятся вполне компактно и обеспечивают удобство при уборке. Зона ванны выделена плиткой с тонкими узорами

Поменять настроение главных помещений можно в любой момент, сшив новые чехлы на подушки и выбрав другие шторы. Цветовой сценарий, в целом довольно сдержанный, дополнен многочисленными подсветками: входящего встречают эффектные закарнизные подсветки в прихожей, того же типа освещение обрамляет дверные проёмы, элегантно дополняя их отделку искусственным камнем. Стоит обратить внимание, как меняются оттенки и тона при разных типах освещения, холодноватая гамма становится тёплой и т. д., чтобы оценить многообразие, заложенное в декоративный сценарий этого довольно сдержанного интерьера.

Глянцевые панели мебельных фасадов с бриллиантовым блеском и идеально гладкими поверхностями, к тому же стойкие к истиранию и другим воздействиям, оказались оптимальны для проходных зон.

Узкий коридор с низким потолком кажется теперь вполне просторным — бликующие глянцевые фасады шкафов и полированная плитка, зеркало, высветленная гамма и маленькие накладные светильники помогли создать такое впечатление

Функциональность этого интерьера увязана с декоративными задачами. Круглый раскладной стол в зоне столовой смягчает строгость линий окружающей обстановки. Диван в гостиной модульный и не раскладной, но, придвинув пуф, можно создать спальное место, а его текстильная обивка гармонирует с чайно-розовым оттенком штор. База кровати в спальне имеет подъёмный механизм, что позволило использовать пространство под ложем для хранения; кроме того, в этой комнате предусмотрена объёмная система хранения, выполненная на заказ, она расположена вдоль стены напротив изголовья. Со стороны детской к этому встроенному объёму примыкает платяной шкаф. Низкую высоту потолков скорректировал эффект рассеянного освещения, а также белые, как бы невесомые люстры, профильное освещение, полированный керамогранит, работающий на отражение, и глянцевые поверхности корпусной мебели, исполненной на заказ из белого пластика Alvic LUXE.

Алёна Абрамова

Дизайнер, автор проекта