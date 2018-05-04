Как создать ванную комнату во французском стиле

Изящный, романтичный и воздушный французский стиль в интерьере принято считать женственным. Только разве может быть пол у красоты? Тем более что расслабиться в атмосфере полного комфорта и почувствовать себя частью «города любви» не откажется никто. Но если о спальне, гостиной и кухне во французском стиле уже сказано достаточно, то о ванной комнате известно немного. А вот мы знаем, что поможет превратить вашу ванную в уголок Парижа!

1. Цветовая гамма

Ярких кричащих красок и выразительных контрастов французский стиль не терпит. Он больше подойдёт консерваторам, которые чтят традиции и предпочитают сдержанную элегантность экспериментам. Поэтому для ванной комнаты стоит выбрать пастельную гамму.

Бежевый, голубой, лавандовый, розовый, белый и прочие подобные цвета прекрасно сочетаются друг с другом и помогают создать ощущение раннего прованского утра. А в качестве акцентов прекрасно подойдут металлические оттенки: серебряный, золотой, бронзовый, латунный и другие.

2. Отделочные материалы

Обязательное условие — дорогой пол, который привлекает внимание. Как правило, деревянный или выполненный из керамогранита. Стены могут быть окрашены в те же пастельные цвета, а если уж выбирать плитку, то либо однотонную, нежных оттенков, либо с романтичным цветочным узором. И конечно, важный элемент любого французского интерьера — это состаренное дерево, которое можно использовать в отделке и из которого может быть сделана мебель.

3. Мебель и сантехника

Утончённость — главная черта любого французского интерьера, в том числе ванной комнаты. Такого подхода к деталям вы больше нигде не встретите! Даже такой простой предмет, как раковина, здесь может оказаться произведением искусства и иметь неожиданно оригинальную форму. И при этом ни одной лишней мелочи — удивительное сочетание роскоши и минимализма. На наш взгляд, одним из лучших примеров может служить мебель для ванной и сантехника Jacob Delafon.

Уже 125 лет этот французский бренд создаёт и воплощает в жизнь необыкновенные дизайнерские идеи, при этом не забывая о комфорте. Каждый предмет — это отражение французского шарма и кокетливой простоты. В этом нетрудно убедиться, просто взглянув на любую из коллекций Jacob Delafon.

Новая линейка Stillness — это сочетание натурального дерева и керамики. Биде, унитаз и раковина отличаются плавными линиями, словно призывающими вас не торопиться и задержаться в ванной подольше, чтобы расслабиться. При этом производитель не забывает об эргономике и удобстве: в тумбе достаточно места для хранения, а внутри прячется дополнительный ящичек для аксессуаров.

В коллекции Presqu’ile дерева нет, зато есть плавные формы, которые покоряют с первого взгляда. Подвесная тумба и колонна для хранения кажутся совсем невесомыми благодаря покатым глянцевым фасадам. При этом всё выглядит максимально простым: узкая овальная раковина и минималистичный смеситель Purist вроде бы не привлекают к себе лишнее внимание, и всё-таки глаз от них оторвать невозможно.

А что же делать тем, кто гладкости и округлостям предпочитает строгую геометрию? Чёткие линии во французских интерьерах тоже есть, пусть и с ноткой легкомысленности. Найти их можно в коллекции с говорящим названием Rythmik. Точные углы, классические выдвижные ящики и унитаз с удобным двойным смывом — вот как выглядит французская практичность. Все перечисленные и многие другие предметы и коллекции можно найти на сайте https://www.jacobdelafon.ru.

4. Освещение

Разнообразное освещение — важная часть французского интерьера и ванной комнаты в том числе. Одного точечного освещения недостаточно — здесь могут быть и бра, и подвесы, и люстры. Кто сказал, что светильники в ванной не могут быть большими, красивыми и заметными? Например, резные бра в виде подсвечников или сверкающая хрустальная люстра, низко свисающая с потолка. Без таких вещей французской ванной не получится!

5. Декор

Каждая мелочь может изменить комнату до неузнаваемости. В каждом французском интерьере есть множество аксессуаров и украшений, которые сочетаются между собой и создают настроение. В первую очередь это винтажные вещицы, которые словно достались вам от бабушки: рамки, шкатулки, статуэтки. Самое место во французской ванной и цветам в вазах, и свечам с тонким ароматом. И конечно, здесь должно быть большое зеркало в красивой раме!

Но главный элемент, который отличает французский стиль, это кованые элементы. Этажерка, светильники, подсвечники, крючки — всё это может быть сделано из кованого металла, и всё это обязательные атрибуты, без которых вам не обойтись.

6. Текстиль

В правильной французской ванной обязательно есть окно, но, к сожалению, российские ванные комнаты редко могут похвастаться такой удачей. И даже без занавесок в ванной есть место для текстиля. Шторы для ванны, коврики, полотенца — все они должны быть нейтральных пастельных оттенков.

Ткани лучше выбирать лёгкие, воздушные, такие, что хорошо отражают свет — бархат, шёлк, атлас, органзу. Будьте осторожнее с рисунком: лучше однотонных тканей или лёгких цветочных принтов для французского стиля ничего нет.

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